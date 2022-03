KEVIN PANTER IMPRESIONIRAN ŽELJKOM OBRADOVIĆEM: Nikad u životu nisam video slično! Tom čoveku je stalo

Košarkaš Partizana Kevin Panter fasciniran je posvećenošću i motivacijom sa kojom Željko Obradović predvodi klub iz Humske.

Američki bek je sa 28 godina drugi najstariji igrač crno-belih, a u jednom intervjuu ispričao je kako se najtrofejniji evropski trener ne libi da se pridruži svojim igračima na treningu.

"Nikad u životu nisam video trenera u njegovim godinama kako trči po terenu i govori igračima, u redu, u redu, izlazite sa terena, ja ću to da uradim. Mi vodimo igru, a on radi punom brzinom. Vi to zapravo ne vidite. Tom čoveku je stalo. On stvarno pokušava da pomogne mnogim mladim igračima," rekao je Panter za Basketnews.com i nastavio:

"Željko ima tu dodatnu iskru. Mladi smo, a on smatra da ga ova ekipa izuzetno motiviše. Jer ovo je nešto novo. Mislim da ima više mladih igrača nego što je ikada imao u karijeri. I verujem da ga to čak i inspiriše još više."

Nekadašnji košarkaš Virtusa, Olimpijakosa, Crvene zvezde i Olimpije iz Milana ističe da su očekivanja velika i da je cilj plasman u Evroligu.

"Nije lak posao, pa je više u tome, više je fokusiran. Želi da pomogne ovoj ekipi, a mladi igrači svakim danom napreduju. Obradović je 100% sa ovim timom."

Osvrnuo se Panter i na burne reakcije 62-godišnjeg trenera pokraj aut linije.

"Ljudi su govorili da je lud jer viče. Ali on stvarno nije lud. Igrao sam za mnoge trenera koji viču i vrište. Ovaj čovek nije lud. Ako tačno slušate šta govori, samo vam kaže da učinite nešto pozitivno. On je vrlo zahtevan i želi da budete najbolji što možete biti u svakom posedu. Ali ja ne bih koristio reč – lud. Ne, to nikako," rekao je Panter.

Partizan je u nedelju u derbiju ABA lige u Podgorici pobedio Budućnost, a u sredu u 20:30 časova u 15. kolu Evrokupa dočekuje Metropolitan.

Kurir sport