SVEDOČIMO JOKIĆEVOJ PATNJI U DENVERU: Zbog Srbina zakukao i Meloun, ovo je TUŽNA REALNOST Nagetsa, ali postoji nada za bolje dane

Na klackalici se nalazi Denver. Na jednoj strani je plej-of, na drugoj kvalifikacije za plej-of, a do kraja ligaškog dela sezone je ostalo još četiri utakmice.

Nagetsi imaju dve pobede više od Minesote koja je pobedom rezultatom 136:130 u međusobnom okršaju u noći između petka i subote napravila veliki posao i tako ostala u igri za šesto mesto koje trenutno zauzima Denver i koje vodi direktno u doigravanje.

Na tom susretu, Nikola Jokić je odigrao još jedan fantastičan meč, ali ni njegovih 38 poena, 19 skokova i osam asistencija nisu pomogli ekipi iz Kolorada da se izbori sa Timbervulvsima.

MVP lige je u igri proveo 43 minuta, dakle imao je pet minuta odmora, a meč je završio sa pozitvnih četiri poena +/- indeksa. To znači da je za pet minuta bez Jokića u igri Denver napravio minus od 10 poena, a to je zabrinulo Majkla Melouna koji je nakon utakmice poručio da njegov tim ne izgleda dobro u trenucima kada najboljeg igrača nema na parketu.

- Možda će morati da igra svih 48 minuta, pošto start druge i četvrte četvrtine kada odmara, to uopšte nije bilo dobro. Moramo da pronađemo način da to popravimo i ofanzivno i defanzivno. Moramo da naučimo da igramo i da preživimo dok se on ne vrati u igru. Kad Tauns izađe, Rasel preuzima, Edvards preuzima, Bizli... Moramo i mi tako - rekao je Meloun.

Problem Denvera traje prilično dugo.

Džamal Marej koji je druga zvezda ekipe, povredio se još u aprilu prošle godine, dok je na startu sezone Denver ostao bez treće napadačke opcije Majkla Portera Juniora.

Jokić mora da se osloni na ostale saigrače i da se nada da će oni imati dobar dan, jer koliko god da dobro igra, ne može sam da pobeđuje protivnike.

Međutim, postoje indikacije da bi Marej mogao da se vrati na teren ove sezone.

- Situacija nije crno-bela. Nismo u trci u kojoj se zna gde je cilj. Ko zna hoćemo li igrati u plej-inu, šta će se desiti u plej-ofu, to tek treba da se vidi… Džamalu je bolje svakog dana. Veruje mi, svi želimo da se on vrati, to i ja želim. Dobro napreduje. Ne mogu da kažem da će igrati, ali ne mogu da kažem i da neće igrati - poručio je trener Denvera.

O Kanađaninu je pričao i Jokić, koji bi se najviše od svih obradovao njegovom povratku.

- Rekao sam mu: ‘Ako nisi 100 posto spreman, onda nemoj da se vraćaš, glupo je. Rizikuješ da se opet povrediš ako nisi maksimalno spreman, pogotovo u plej-ofu - poručio je Jokić koji je trenutno prvi favorit za osvajanje MVP titule.

