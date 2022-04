SRPSKIM SPORTISTIMA PRETI IZBACIVANJE SA TAKMIČENJA Predsednik Vučić saopštio lošu vest: Čeka nas teška odluka! Govorio i o Zvezdi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na RTS-u gde je govorio o pritiscima sa kojima se naša država suočava.

Predsednik je istakao da se srpski sport nalazi u opasnosti, ukoliko uskoro Srbija ne donese određene odluke.

- Ne možemo da se mešamo u individualne odluke nekih sportista, nama je važno šta će Savez da donese. Mi smo organizovali Atletsko prvenstvo. Kosovo sa zvezdicom ili kako god nema predstavnika za to. Međutim, oni su izmislili nekog predstavnika samo da bi se pojavila njihova zastava. Mi smo ukinuli zastave. A onda dovijanje. Ona skida onu nalepnicu sa dresa, a naš redar juri da joj stavi da se ne vidi Kos. A šta da radimo, da nam ukinu učešće na svim prvenstvima? Klupska je odluka da li će da drže transparent ili ne. Ovde se jasno stavlja do znanja o čemu se radi. To je odluka kluba, što se reprezentacije tiče, moraćemo da donesemo odluku. Skoro sam siguran da će to morati. Dan kada padne Marijupolj, čekajte i gledajte - rekao je Vučić pominjući utakmicu Žalgiris - Crvena zvezda u Evroligi kada igrači Zvezde nisu hteli da nose transparent "Stop ratu u Ukrajini".

