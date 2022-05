U ZVEZDI NIJE BIO DOVOLJNO DOBAR, A DANAS JE NAJBOLJI U EVROPI: Miško Ražnatović OTKRIO kako je promenio karijeru Vasiliju Miciću

Miško Ražnatović je bio gost tribine na Pravnom fakultetu, koju je priredila organizacija 'ESLA', gde je najpozantiji svetski košarkakaški menadžer govorio o sportskom pravu i čitavoj situaciji, te koliko je ona komplikovana.

Ražnatović se osvrnuo i na slučaj Vasilija Micića pa je ispričao kako je najbolji strelac Evrolige bio na 'silaznoj putanji', a onda su se stvari preokrenule i on je sada jedan od najboljih evropskih igrača.

"Jedan od najinteresantnijih primera meni je jedan od najboljih evropskih igrača u ovom trenutku Vasilije Micić. On u jednom trenutku karijere u Crvenoj zvezdi nije bio dovoljno dobar i karijera je posle Mege i Bajerna bila u jednoj silaznoj putanji. Ja sam mu predložio da okrenemo novi list, da ode u neki manji klub gde će da ima veliku minutažu", počeo je Ražnatović, a onda je ispričao kako je prvi put odveo svog klijenta u Tursku.

"Taj klub je bio Tofaš iz Burse i došli smo u situaciju da oni hoće da daju ugovor mladom igraču, glupo im je bilo da mu daju ugovor na godinu dana pa da on samo ode, a opet nisu bili sigurni u njega. Ja sam se složio i napravili smo ugovor na dve godine uz mogućnost da Vasilije Micić izađe iz ugovora posle godinu dana uz simbolično obeštećenje od 50.000 evra", ispričao je on.

Ta izlazna klauzula ispostavila se kao odličan posao za Micića i Ražnatovića, a kao vrlo loša za klub. A onda se opet desilo isto.

"Njima je bilo jako krivo i bili su tužni posle te sezone jer je on odigrao fenomenalno. Mi smo spremili 50.000, poslali pismo i bili smo spremni za novi, veći klub. Taj novi veći klub je bio Žalgiris. Oni su opet rekli da nisu sigurni dovoljno da mu daju zatvoreni dvogodišnji ugovor. Rekli su da se boje obaveza jer prvi put dolazi u Evroligu da bude nosilac i ja sam uradio isto. Potpisali smo ugovor i Micić je posle te sezone mogao da izađe iz ugovora za 100.000 dolara. Na kraju sezone Žalgiris je otišao na F4 i Žalgirisu je bilo krivo što nisu više verovali u njega. Poslali smo pismo, platili smo 100.000 dolara i krenuli smo dalje", objašnjava Ražnatović.

Put ih je dalje odveo u Efes.

"Potpisali smo za Efes, dobili znatno veći ugovor... Ipak rekli su da je on ruki na najvišem nivou i da nisu sigurni da mogu da mu daju toliki novac u klubu koji želi da osvoji Evroligu. On je potpisao dvogodišnji ugovor sa otkupnom klauzulom od 100.000 evra i desilo se isto! On je postao najbolji igrač u Evropi i njegova vrednost nije više bila ona koju je imao u ugovoru. Ja sam im rekao da ćemo mi izaći iz ugovora ako njegovu cenu iz ugovora ne usklade sa njegovom tržišnom cenom. Naravno oni su to uradili, da ne govorimo o iznosima, ali solidan broj nula se tu pojavio", otkrio je Ražnatović.

