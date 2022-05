TRENER OLIMPIJAKOSA: Da se koncentrišemo na naš kvalitet uoči utakmice sa Efesom

"Moramo da se usredsredimo na sebe, moramo da igramo sa samopouzdanjem, za naš grad, da naš klub uživa u ovom trenutku", rekao je Barcokas, kome je danas uručena nagrada "Aleksandar Gomeljski".

U Beogradu je uoči početka fajnal-fora Evrolige održana zajednička konferencija za medije trenera i igrača učesnika.Protivnik atinskom timu u sutrašnjem polufinalu (18.00) biće aktuelni klupski evropski prvaci iz Istanbula.

"Bila je teška sezona, nakon što smo prošle godine osvojili titulu. Nismo dobro počeli i u rutinu smo ušli tek u drugom delu... Naravno dolazimo motivasani na fajnal-for", rekao je trener Efesa Ergin Ataman.

Efes je sa 3:1 u četvrtfinalnoj seriji eliminsao Milano, dok je Olimpijakos posle pete utakmice eliminisao Monako.

U drugom polufinalu u španskom derbiju sastaju se Real Madrid i Barselona (21.00).

Ove sezone dva tima odigrala su šest utakmica, a Barselona je slavila pet puta.

Barselona je u četvrtfinalu eliminisala Bajern sa 3:2, iako je ligaški deo završila kao prva, dok je Real Madrid u tri utakmice bio bolji od Makabija.

"Mislim da ne možeš da zaboraviš šta se desilo. Mislim da moraš da naučiš iz toga, očigledno je da će sutra biti nova utakmica koja kreće od 0:0 i moramo da uzmemo u obzir šta smo uradili dobro, a šta loše", rekao je trener Barselone Šarunas Jasikevičijus.

Najkorisniji igrač Evrolige, član Barselone Nikola Mirotić rekao je da ne veruje da je njegov tim favorit na završnom turniru.

"Prvi dan kada sam obukao ovaj dres znao sam za pritisak i očekivanja. To je nešto na šta sam navikao, to me gura da postanem bolji igrač", naveo je Mirotić.

Trener Real Madrida Pablo Laso rekao je da bi voleo da se ponovi 2018. godina, kada je sa tom ekipom u Beogradu osvojio Evroligu.

"Voleo bih da se ponovi, ali to su različite godine, različiti timovi, ali sigurno veliki grad košarke. Rekao sam to i ranije, za mene je uvek zadovoljstvo da dodjem u ovaj grad gde igraju sjajne ekipe i igrači", rekao je Laso.

Fajnal-for Evrolige igra se u Beogradskoj areni. U četvrtak su na programu polufinala, a u subotu finale i utakmica za treće mesto.

(Beta)