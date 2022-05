OBRADOVIĆ PRED POČETAK FINALNE SERIJE ABA LIGE: Možemo da igramo ravnopravno protiv Zvezde, ulog je veliki

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da poslednja utakmica protiv Budućnosti pokazala da njegova ekipa može ravnopravno da igra protiv Crvene zvezde u finalu ABA lige i da je ulog veliki - plasman u Evroligu.

"Srećni smo i zadovoljni što ćemo biti učesnici finala. To je bio cilj na početku sezone i ispeli smo da dodjemo do njega", rekao je Obradović na konferenciji za novinare u hali "Aleksandar Nikolić".

"Ono što je bitno je da je poslednja utakmica koju smo odigrali bila dobra. To raspoloženje, posle te utakmice, treba da nam pomogne da igrači veruju da imamo kvalitet, da možemo da probamo da se ravnopravno nosimo sa ekipom Crvene zvezde", dodao je on.

Finlna serija finala plej-ofa ABA lige izmedju košarkaša Partizana i Crvene zvezde počinje u petak, a prvi domaćin su crveno-beli.

"Zvezda ima tu prednost da ima veoma iskusan tim, koji igra godinama zajedno, to su igrači koji su igrali mnogo finala i da su tim koji u svakom trenutku zna šta treba da radi na terenu. Imaju igrače koji su inteligentni, koji čitaju odbranu, koji svako preuzimanje su sposobni da kazne i da bismo bili na njihovom nivou moraćemo i mi te stvari da radimo", rekao je Obradović.

Upitan po čemu će se predstojeće finale razlikovati od prethodne tri utakmice u sezoni, Obradović je naveo da je različito to što je plej-of i što se igra na dva dana.

"Tri utakmice koje smo odigrali su bile totalno različite. Napravili smo analizu njihove igre... Treba da vodimo računa o tome da su oni iskusan tim sa izuzetnim kvalitetom. Očekujem interesantne utakmice", rekao je Obradović.

"Svi smo mi svesni da igramo pre svega za nas, ali imamo obavezu i prema ljudima koji su nas bodrili celu sezonu da vide lepu sliku, da vide tim koji je požrtvovan i koji će da da sve od sebe u svim utakmicama koliko god da ih bude u finalu", dodao je on.

Po rečima Obradovića, pritisak postoji pošto je ulog veliki - titula i igranje u Evroligi naredne sezone.

"Sama činjenica da dodješ do finala je nešto što je dobro. Neću da ponavljam da smo mlad tim i da su ti mladi igrači kroz sezonu sazrevali i da su bolna iskustva koja smo imali doprinela tome da razmišljaju na drugi način i da se ponašaju drugačije. Treba da se rasterete maksimalno. Na kraju se svede - pet na pet, lopta i igra se košarka. Ništa drugo", rekao je Obradović.

Na pitanje da li će prednost domaćeg terena igrati ulogu, Obradović je naveo da će se na kraju serije govoriti o tome da li je to bili bitno ili ne.

Novinare je zanimalo i da li je sa prvim čovekom Evrolige, tokom nedavnog fajnal-fora, razgovarao o tome da Srbija dobije dva mesta u tom takmičenju.

"Ja to pričam godina unazad da i Partizanu i Crvenoj zvezdi je mesto u Evroligi. Drago mi je da svi razmišljaju na taj način. Ovaj grad može mnogo da ponudi, i Zvezda i Partizan imaju izvanredne navijače i da bi hale bile pune", rekao je Obradović.

"Kakava je situacija i šta će biti, to niko živ ne zna. Nadamo se i voleli bismo da, bez obzira na rezultat ove finalne serije, sledeće godina bude u Evroligi. Koliko je to relano, odgovor će dati vreme ispred nas", dodao je on.

(Beta)