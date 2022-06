POTVRĐENO! Nikola Jokić u dresu Srbije napada zlato na Evropskom prvenstvu!

Nikola Jokić će igrati u avgustovskom "prozoru" i na Evrobasketu!

Kako je saopštio Košarkaški Savez Srbije, najbolji NBA igrač u protekle dve sezone potvrdio je selektoru Svetislavu Pešiću da može da računa na njega na pomenutim takmičenjima.

Zbog famoznog NBA osiguranja koje dozvoljava igračima da provedu sa reprezentacijom maksimalno 28 dana pre početka Evropskog prvenstva, Nikola neće moći da igra za Orlove u junskom "prozoru".

foto: AP

"Redovno razgovaramo sa svim kandidatima, pratimo njihove igre baš kao i različite situacije u kojima se nalaze pri kraju veoma zahtevne klupske sezone. Naročito je kompleksna situacija u vezi prva dva meča koji nas očekuju, protiv Letonije i Belgije, i tu je veoma važno međusobno razumevanje i strpljenje. Ono što je izvesno, to je da NBA igrači imaju ograničenje kada je u pitanju maksimalan broj dana koje mogu provesti sa nacionalnim timom tokom jednog leta. U skladu sa tim ograničenjima, učešće u reprezentativnim akcijama vezanim za Evropsko prvenstvo, odnosno kvalifikacioni prozor u avgustu je potvrdio Nikola Jokić, koji će od prvog dana kada to NBA pravila budu dozvoljavala biti sa nacionalnim timom. Sa druge strane, zdravstvena situacija Bogdana Bogdanovića je takva da zahteva strpljenje. U ovom trenutku, najvažnije je da se on oporavi i vrati na teren u punom sjaju, a kada će to biti nije do kraja izvesno, jer procene na današnji dan mogu biti samo okvirne. Sa svim ostalim kandidatima smo takođe u redovnom kontaktu, pratimo i razgovaramo o planovima sa zajedničkim ciljem, a to je da naša reprezentacija u svakom trenutku bude najjača moguća", poručio je direktor srpskog muškog nacionalnog tima Dragan Tarlać.

Prve obaveze reprezentacije Srbije biće tokom juna i jula. Prvo će u sklopu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naš tim 30. juna igrati protiv Letonije u Rigi, da bi 3. jula u Nišu srpska reprezentacija dočekala nacionalni tim Belgije.

Кrajem avgusta sledi nova runda kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u novoformiranoj grupi gde će se Belgiji, Letoniji i Srbiji pridružiti timovi Velike Britanije, Grčke i Turske. Nakon toga, na programu je Evropsko prvenstvo od 1. do 18. septembra 2022.

(Kurir sport)