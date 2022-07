FOLIRANTI IZ BELGIJE! ORLOVI, ZGAZITE IH VEČERAS JER SU ONI SRAMOTA SPORTA: Evo šta su uradili POSLE odlaganja utakmice u Nišu!

Stvari koje nemaju veze sa košarkom razlog su odlaganja meča Srbija - Belgija u kvalifikacijama za Mundobasket.

Nestanak struje u Čairu i pauza od jednog sata pre nego što je delegat doneo odluku da se meč odloži za ponedeljak, predstavljaju okolnosti koje niko nije mogao da predvidi.

A, onda se desilo još nešto gore i to u režiji košarkaške federacije Belgije. Naime, oni su odlučili da neće da igraju u ponedeljak. To odlaganje njima ne odgovara i ne žele da izlaze na parket!? Ne znamo samo što nisu uz to napisali i muzičku želju i naravno zatražili pobedu za zelenim stolom, jer, možete misliti - nestalo je struje. Ili su možda oni hteli da igramo u mraku?

Ovakav sraman potez novija istorija međunarodne reprezentativne košarke ne pamti. Verovatno će u toku dana stići odluka da su se mudri Belgijanci predomislili. Ako imaju pameti to će uraditi jer u suprotnom gube meč 20:0.

Zbog svega ovoga, Orlovi, zgazite večeras ovu košarkašku instituciju iz Belgije koja se ponaša kao da je izmislila ovaj sport, a ustvari pokazuje koliko je jedna antikošarkaška nacija. Bila i ostala.

Naravno, ako budu smeli da uopšte izađu na parket.

