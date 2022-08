DANILOVIĆ UGOSTIO BRONZANE ORLIĆE: To će vam biti jedna od najdražih medalja

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Predrag Danilović zahvalio je igračima uzrasta do 18 godina što su osvojili bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, rekavši da će im to biti jedna od najdražih i izrazio je žaljenje što pojedini klubovi nisu dozvolili nekim igračima da nastupe na tom takmičenju

"Želim da vam od srca zahvalim. Znamo kakvu radost i sreću osećate, znam da ste na neki način bili hendikepirani, žao mi je zbog te dece kojima roditelji, menadžeri i vodeći ljudi u klubovima nisu dozvolili da igraju za ovu reprezentaciju. I zbog njih mi je žao što nisu mogli da osete ovo što vi osećate, pa neka se ti ljudi zapitaju zbog čega su to uradili… Ali to ne treba da kvari vaš ponos na ono što ste uradili", rekao je Danilović.

Danilović je u prostorijama Saveza, zajedno sa generalnim sekretarom Zlatkom Bolićem i potpredsednikom za mušku košarku Nenadom Krstićem, ugostio reprezentaciju uzrasta do 18 godina predvodjenu selektorom Vladimirom Djokićem, koja se danas vratila sa Evropskog prvenstva u Izmiru gde je svojila bronzu.

"Vaše sam godine imao davno, znam kako je to kada se osvoji medalja u tim godinama… To će verovatno da vam bude jedna od najdražih medalja. Puno sreće u daljem radu, želim vam sve najbolje. Naravno, velike čestitke stručnom štabu, na čelu trenerom Đokićem i Krstićem… Stvarno sam iskreno srećan, jer sam bio u vašim godinama, u vašoj situaciji i znam koliko vam to znači", naveo je predsednik Saveza.

Srbija je u nedelju u utakmici za bronzu pobedila Sloveniju sa 70:67 i plasirala se na Svetsko prvenstvo za igrače do 19 godina koje se igra sledećeg leta.

Beta