GRČKA PADA U PAKLU ARENE: Srbija večeras (20.00) na krilima 20.000 navijača ruši Grke i ostaje u trci za Mundobasket

Prostor za kiks - ne postoji. Pobeda je obaveza ako želimo da ostanemo u igri za plasmanom na Mundobasket. Srbija večeras od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje Grčku u meču 5. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Arena je odavno rasprodata! Uz „orlove“ će biti 20.000 navijača. Nema sumnje da uz takvu podršku svi očekujemo pobedu nad Janisom i drugovima.

foto: Profimedia, Beta/Košarkaški savez Slovenije

Kapiten košarkaša Srbije Vladimir Lučić dobro je upoznat s kvalitetom rivala.

- Dočekujemo dobru ekipu Grčke. Atletsku s braćom Adetokumbo i prvom zvezdom tima Janisom. Biće sigurno težak meč. Svesni smo važnosti ne samo ove utakmice nego i svih ostalih u ovim kvalifikacionim prozorima - rekao je Lučić, a potom reč prepustio strategu „orlova“ Svetislavu Pešiću, koji je rezimirao prvi deo kvalifikacija:

- Prva runda je završena, sve je poznato, nismo se tu nešto proslavili. Uvek postoje razlozi, objektivni i subjektivni. Ono što je važno da se kaže - ja ne bih potcenjivao sve te prozore koje smo igrali. Kroz ta tri prozora prošla su 23 igrača, što je apsolutni rekord svih vremena. To je loše jer nismo ostvarili kontinuitet sa jedne strane, a sa druge strane trener je imao priliku da vidi šta se to dešava u Srbiji, da vidi šta je ostalo od sistema, dobili smo kompletniji uvid, da toga nije bilo, možda ne bismo znali da neki igrači postoje.

foto: @starsport

Selektor Pešić se potom osvrnuo i na prvog protivnika Srbije - selekciju Grčke.

- Grčka nikad u istoriji nije imala ovako moćan tim. Naravno, nemaju kontinuitet generacije Galisa i Janakisa, ali ovo je sigurno najbolja reprezentacija koju Grčka ima i oni su najozbiljniji kandidati za medalju. To je atletika, izuzetna brzina, ne samo kad je u pitanju Janis nego i oba njegova brata. Imaju ogromno iskustvo, to su igrači kao Slukas, Kalates i Papanikolau, koji su prošli sito i rešeto. To su i Agravanis, Kasadakis, takođe koji su igrali Evroligu i koji su svašta prošli. To je sve jedna dosta dobra ekipa, ali nismo ni mi loši, mi smo dosta dobri. Nadamo sa da će to što smo radili biti dobro i da će biti puna dvorana. Danas smo favoriti jer je puna dvorana i očekujemo maksimalnu podršku.

Oni su ti Pešić odredio tim Svetislav Pešić računa na ovih 12 igrača za večerašnju utakmicu: Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Marko Gudurić, Vasilije Micić, Dejan Davidovac, Vladimir Lučić, Ognjen Dobrić, Nikola Kalinić, Marko Jagodić-Kuridža, Dušan Ristić, Nikola Milutinov, Nikola Jokić.

I GRUPA Letonija - Turska 18.30 Srbija - Grčka 20.00 Belgija - V. Britanija 20.30 1. Grčka 3 1 2. Letonija 3 1 3. Turska 2 2 4. Belgija 2 2 5. Srbija 1 3 6. V. Britanija 1 3

(Kurir sport/Miloš Bjelinić)