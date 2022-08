SRPKINJA RADILA S JANISOM Jelena Todorović bila je deo stručnog štaba Grčke: Grci su me zezali da sam srpski špijun

Devojka iz Srbije radi sa grčkom košarkaškom reprezentacijom! I to pred meč Srbija - Grčka.

Logičan sled događaja bio je da kontaktiramo s njom i čujemo detalje kako o njoj, tako i grčkoj reprezentaciji.

Jelena Todorović, Srpkinja koja živi i radi u Australiji kao košarkaški trener, bila je deo stručnog štaba Grčke reprezentacije tokom priprema za Evrobasket. Do toga je došlo posredstvom Evroligine klinike za trenere, u kojoj je Jelena redovan učenik.

- Neverovatno iskustvo i znanje sam stekla od svih u Grčkoj! Puna utisaka sam se vratila u Australiju, ali i novih znanja i neverovatnog iskustva. Bila sam deo jedne velike porodice i jedne fantastične reprezentacije - počela je priču Jelena za Kurir.

foto: Privatna arhiva

Šta je najvažnije što su naučila od Dimitrisa Itudisa, selektora Grčke?

- Veliki uzor! Pratim njegov rad i po meni je trener vizionar. Kad on nešto zacrta, to tako i bude na terenu. Najbolji grčki trener svih vremena, sigurno će osvajati medelje u narednim godinama. On svaki dan uči, upija znanje od svih, i to me je fasciniralo.

Janis Adetokumbo na TV prenosima deluje toliko moćno i dominantno, a kakav je uživo?

- Uživo je deset miliona puta bolji! Ja ne mogu da opišem kakva je to zver, kakve tu to radne navike i kako je to dobar čovek, kao i cela njegova familija. Napravio me je boljim trenerom, naučila sam dosta od njega, nadam se da sam i ja nešto pomogla. Takva dominacija i na treningu da mu ne možeš ništa. Protiv Španaca trener Skariolo gleda, šta će, kako zaustaviti njega, ne može mu ništa. Bila mi je čast da gledam igrača koji pomera granice u istoriji košarke.

foto: Privatna arhiva

Da li si možda pričala sa nekim iz grčkog tabora o meču sa Srbijom?

- Svi su znali da sam jedina Srpkinja, iako pola njih govori srpski. Uglavnom smo govorili na srpskom, zezali su me da sam špijun za Srbiju (smeh). Oni nas mnogo vole i poštuju, znaju kvalitet naše reprezentacije.

Povratak u Australiju ostavio te je bez mogućnosti da gledaš uživo meč?

- Obaveze u klubu u Australiji su razlog što nisam mogla da ostanem. Žao mi je što neću biti tu, jer ipak Grci dolaze u moj grad. Imali smo međusobne utakmice, gde je znalo da se zakuva, ali između Srbije i Grčke vlada ogromno poštovanje.

Selektor Srbije i trener evroligaša! Je l' možeš sebe da zamisliš kao trenera neke muške košarkaške ekipe? - Već dugo radim u muškoj košarci u Australiji i nastavljam tako i ubuduće. Sebe zamišljam na čelu reprezentacije Srbije i tima u Evroligi. To je moj najveći cilj i nadam se da ću u tome uspeti. Želim da pomerim granici i da predstavim Srbiju i sebe u najboljem svetlu. Ovo radim iz najveće ljubavi. Bavim se nečim što volim i, kad nešto voliš i svaki dan učiš, ne može da ne uspeš. Posebno kada imaš toliku strast i volju. A ja neću da stanem dok ne ostvarim cilj.

Nema spavanja za tebe u četvrtak, kad je na programu meč u Areni, zar ne?

- Navikla sam da ne spavam noću zbog utakmica. Evroliga kreće tokom noći, a ujutru NBA, tako da meni ovde nema spavanja. A sad, posebno. Jedva čekam! Neka pobedi bolji (smeh). Najbolja dva košarkaša sveta jedan protiv drugog!

Ima ko voli Noleta u Australiji Da li se raduješ Novakovom povratku u Australiju u januaru? Kako će publika sad tu reagovati na njega? - Čekamo ga! Ima ovde ko njega voli i podržava. On je uzor i primer za sve nas. Ponekad razmišljam da on nije više naš, nego da pripada celom svetu. Svi treba da težimo da budemo kao on. Nek smeta mnogima, ali on je već najbolji svih vremena.

Šta misliš ko osvaja Evrobasket?

- Najjače EP ikada! Po meni najbolja tri igrača sveta igraju - Jokić, Janis i Dončić. Kakvi Amerikanci, gledamo gigante svetske košarke. Tu su Srbija, Grčka, Slovenija, Francuska... Moći ćemo da uživamo u košarci.

Miloš Bjelinić / Kurir sport