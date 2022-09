BOMBA IZ PODGORICE: SC Derbi angažovao legendarnog srpskog košarkaškog stručnjaka, EVO O KOME SE RADI!

Posle jednogodišnje pauze i rastanka sa rumunskim Klužom, Dušan Vujošević se ponovo aktivirao u košarci. Iz Podgorice je zvanično potvrđeno da će u novoj sezoni nekada trofejni trener Partizana raditi kao stručni savetnik u SC Derbiju, jednom od učesnika ABA lige.

Ovaj transfer je Studentski centar zvanično potvrdio na klupskom sajtu.

"Jedan od najvećih košarkaških trenera Evrope, čovek kojem je ABA liga srednje ime, vraća se u svoj rodni grad sa misijom da sprovede 'studente od studija do doktorata', navodi SC Derbi.

Vujošević je sa Partizanom osvojio 22 trofeja, a 2010. sa crno-belima poslednji put učestvovao na fajnal-foru Evrolige...

"Odlučio sam da dam doprinos radu SC Derbija kao stručni konsultant. Imam delikatan zadatak da pomognem trenerima kada je u pitanju selekcija i razvoj od mlađih kategorija, do posebno izazovnog perioda prelaska iz juniorske u seniorsku i da ostvarimo rezultat u mlašim kategorijama igrajući sa igračima koji imaju perspektivu. Klub ima takav program 'stvaranja' igrača, a to je upravo u dosadašnjem radu bila moja specijalnost. SC Derbi ima i adekvatne uslove da realizuje svoje ambicije. Prihvatio sam poziv i poslije jednogodišnje pauze se vraćam košarci, u onom kapacitetu u kojem mi to zdravstveno stanje dozvoljava. Nadam se da ćemo ovom saradnjom biti obostrano zadovoljni", izjavio je Vujošević.

Sportski direktor kluba Đuro Ostojić je svojevrememo kao igrač sarađivao sa Vujoševićem u Partizanu.

"Želimo da napravimo najbolji stručni tim za razvoj mladih igrača, a Duško Vujošević je neko čije ime i reputacija to garantuju. Vujošević je sinonim za uspeh", izjavio je Đuro Ostojić.

