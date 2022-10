EVROLIGA MENJA FORMAT? Dejan Bodiroga govorio o daljem razvoju košarke, a evo šta misli o STRANCU u reprezentaciji

Novi predsednik Evrolige, Dejan Bodiroga, govorio je o stanju u Evroligi i odnosima sa FIBA, kao i o reprezentaciji Srbije.

„Izuzetna je čast biti na čelu Evrolige. Za prvih mesec dana sam uspeo praktično da se vidim skoro sa svim klubovima. Veliki je izazov, velika odgovornost, ali i veliki zadatak pred svima nama. Evroliga je sigurno nakvalitetnije takmičenje u Evropi. Bilo je dobrih stvari, ali je i bilo i stvari koje nisu bile dobre, i koje treba podići na viši nivo. Definitivno postoji potencijal da Evroliga ode na viši nivo“, smatra bivši košarkaški reprezentativac Srbije.

Prema njegovim rečima, u planu je da se u narednih šest meseci napravi novi format takmičenja koji će biti prezentovan klubovima.

Kaže da je jedan od većih problema usklađivanje kalendara takmičenja koji traje dugi niz godina.

„Moja pozicija je da štitim interese klubova, odnosno Evrolige. Mislim da svakako treba doći do razgovora oko usklađivanja kalendara. U Evropi postoje četiri lige. To je mnogo za Evropu. I za običnog gledaoca deluje dosta konfuzno. Prozori ovi novembarski i februarski, zbog nemogućnosti da igraju igrači iz NBA i Evrolige dovodi u pitanje i kvalitet utakmica i svega“, rekao je Bodiroga za N1 i dodao par reči o temi nastupa najboljih igrača u svojim reprezentacijama:

„Niko nije protiv toga da oni igraju. Jednostavno, mora da se nađe nešto što će da zadovolji sve. I reprezentaciju, ali i klubove. Dijalog je neophodan, ali mora da zadovolji interese svih."

O odnosima Evrolige i FIBA.

„To traje dugo, više od 20 godina od kada su klubovi osnovali Evroligu. Pre pet godina je izglasano o uvođenju tih ‘prozora’ i od kada se oni primenjuju. To do sada nije dao rezultate u smislu rezultata da igraju najbolji. A cilj je da igraju najbolji. I to je trebalo da bude paralela sa fudbalom, ali u fudbalu igraju najbolji, a u košarci se ne dešava da igraju. Ovaj trenutni kalendar takmičenja u Evropi ne omogućava razvoj košarke na pravi način. Odnosno, negde koči“, rekao je Bodiroga.

Postoji interesovanje investitora iz Dubaija da učestvuju u Evroligi, kao i da imaju svoj klub.

„U nekoj budućnosti ćemo videti kako će se te stvari razvijati“, istakao je Bodiroga.

Rezultat reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu, Bodiroga ne doživljava kao neuspeh, nego smatra da su navijači "navikli na zlatne medalje".

Nekoliko reči o odnosu Teodosića i selektora Svetislava Pešića.

„Zasmetalo mi je što su stvari otišle van toga. I u prošlosti je bilo nekih stvari na određenim prvenstvima, ali su to stvari koje treba rešavati u kući, na pravi način. Pešić je dokazao da je doprineo mnogo reprezentaciji, a Teodosić se redovno odazivao da igra za reprezentaciju i dao je mnogo nacionalnom timu“, naveo je Bodiroga.

Saglasan je sa stavom da srpskoj reprezentaciji ne trebaju naturalizovani stranci.

„Mi imamo negde svoj identitet i sve ovo što se stvaralo dugi niz godina. Imamo i naš prepoznatljivi sistem rada, kao i stil, i ne vidim razlog zašto bi Srbija trebalo da ima stranca."

Kao najveći problem domaće košarke navodi gašenje košarkaških klubova u unutrašnjosti Srbije.

"Čim se poijavi neki talentovani igrač, odmah ga kupuju veliki klubovi, i ne postoji način da se on zadrži u maloj sredini. Neophodno je napraviti neku mrežu, neku bazu, jer bez toga jednostavno neće više biti proizvodnje igrača kao što je bila nekada“, zaključio je Bodiroga.

Podsećamo, Dejan Bodiroga je u septembru ove godine zvanično postao novi predsednik Evrolige, a na tom mestu je zamenio dugogodišnjeg predsednika Đordija Bartomeua, koji je tu funkciju vršio 22 godine.

