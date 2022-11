IMA LI KRAJA ZVEZDINOM BLAMIRANJU: Beskrvno, mrtvo i bezidejno! Tim koji MNOGO VREDI, ne sme ovako da se ponaša na terenu

Košarkaški klub Crvena zvezda doživeo je noć pred Mitrovdan jedan od najvećih blamova u poslednjoj deceniji. Evroligaški moćnu ekipu u sred Beograda srušio je skromni sastav Zadra, rezultatom 96:98 (19:27, 22:25, 25:23, 30:23).

Navijači Crvene zvezde u hali "Aleksandar Nikolić" i pored malih ekrana grizli su nokte do krvi i čupali kosu nervirajući se tokom meča. Šampion ABA lige, prvak Srbije, osvajač kupa, redovni i stabilni član Evrolige delovao je kao amaterski tim u odnosu na ekipu iz Dalmacije. Igrao se Zadar sa Crvenom zvezdom "igre mačke i miša" i to bez svog najboljeg igrača Luke Božića.

Na jednoj strani Nemanja Nedović, Luka Vildoza, Ben Bentil, Hasan Martin, Filip Petrušev, Ognjen Dobrić... Na drugoj Antonio Jordano, Karlo Žganec, Arijan Lakić, Dario Drežnjak, Marko Ramljak... Neko bi pre početka utakmice rekao da će biti lagano 30 razlike za Crvenu zvezdu. Ali... Od početka do kraja ekipa Zadra držala je konce igre u svojim rukama, pogađala iz svih mogućih pozicija i ležernu ekipu sa Kališa sasvim zasluženo položila na pleća.

Neko ko je gledao utakmicu iz Laktaša između Igokee i Crvene zvezde, rekao bi da su crveno-beli već tada zaslužili poraz. Ono što se nije desilo u Republici Srpskoj dogodilo se u ponedeljak veče u Beogradu. Zadar je izblamirao Crvenu zvezdu i stavio veliki upitnik pred upravu i prvog čoveka kluba Nebojšu Čovića. Šta sada raditi? Menjati trenera? Ili košarkaše... Uz iovako glomazan igrački kadar. Ovaj sastav Crvene zvezde je potentan u svakom košarkaškom smislu, samo to ne pokazuje od starta sezone. Deluje beskrvno, mrtvo i bezidejno. U njega je uloženo mnogo novca i neko bi morao da odgovara za ovakvo blamiranje.

Prosto je neverovatno da Crvena zvezda sa ovakvim sastavom ne igra odbranu. Da nema nekoliko izgrađenih akcija, rešenja kada zataji šut, ili igra pod košem... Čvrsta defanziva je bila i ostala osnova moderne košarke. Čak i u postavci igre "run and gun" - "trči i pucaj" mora da se igra odbrana. Crvena zvezda to ne čini od početka sezone, deluje inferiorno kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni. Neki igrači zablistaju punim sjajem, ostvare izvanrednu statistiku, a onda se desi da provedu na klupi previše vremena, ili uopšte ne budu u protokolu.

Da li je krivica samo na treneru Vladimiru Jovanoviću, zna samo on, ali i ljudi koji su mu ukazali poverenje. Crvena zvezda je ozbiljan projekat i ne bi smeo da služi kao škola za mlade, ali nedokazane i talentovane trenere. Zna to najbolje Dušan Alimpijević od pre nekoliko godina. Da li je Vladimir Jovanović spreman da primi kritiku, pokazaće naredni dani, ali sudeći prema njegovoj izjavi posle utakmice, on smatra da nije isključivo jedini krivac za ponižavajući i sramotan poraz od Zadra.

Doajen srpske košarke, veliko trenersko ime i nekadašnji strateg Crvene zvezde Vlade Đurović pričao je otvoreno o svim anomalijama koje je zapazio u redovima svog nekadašnjeg kluba ove sezone. Onako trenerski, bez uvijanja. Gađao direktno u metu. On smatra da Zvezda ne bi trebalo da, u bilo kom trenutku, u isto vreme igra sa Stefanom Markovićem, Brankom Lazićem i Stefanom Lazarevićem.

- To je moja kritika, primedba za Vladu Jovanovića što ne mora da uvaži, niti će. Trojica igrača odbrambenih karakteristika kao što su oni, meni liči na "samoubistvo". Tako je počela utakmica sa Bajernom, smatram da treba da počne postava koja može lakše da postigne koš - jasan je Đurović.

Šta će se desiti u narednim danima na Malom Kalemegdanu, zna samo Nebojša Čović. Nije ni njemu lako da trpi ovakve šamare od ekipa poput Zadra. Crvena zvezda je u negativnom modu u Evroligi. Bez obzira na nikada teži raspored, protkan ozbiljnim gostovanjima, skor od jedne pobede i pet poraza svakom iskrenom zvezdašu bode oči. Crveno-beli su prikovani za dno, poslednji su tim u Evroligi posle šest kola.

U četvrtak Crvena zvezda gostuje Fenerbahčeu u Istanbulu. Da li je to poslednja šansa za Vladimira Jovanovića? Tviter zajednica zvezdaša uveliko spekuliše sa imenima novih trenera, poput Milana Tomića, Duška Ivanovića, Zvezdana Mitrovića...

Kurir sport / A. Radonić