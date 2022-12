OBRADOVIĆ UTUČEN POSLE NOVOG PORAZA PARTIZANA! Navijačima je poslao JAKU poruku - Prate nas gde god igramo, ali mi im ne vraćamo

Košarkaši Partizana poraženi su večeras u Ljubljani od Cedevita Olimpije sa 74:77 (19:23, 24:20, 18:20, 13:14), u meču 10. kola regionalne ABA lige.

Nakon meča, trener Partizana Željko Obradović čestitao je Olimpiji na zasluženoj pobedi.

- Dobro veče, čestitam Olimpiji na pobedi u utakmici koja je bila rezultatski neizvesna. Ne mogu da kažem da se tim nije borio, borili smo se, ali nije dovoljno i sigurno da ćemo neke stvari probati da promenimo - rekao je trener Partizana, pa dodao:

- Odlučili su sitni detalji, oni su bili i srećni i pametniji i zasluženo su pobedili utakmicu.

Popularni Žoc je pohvalio navijače Partizana.

- Fenomenalna atmosfera, hvala svim navijačima. Imamo publiku bilo gde da igramo, hvala im na tome, ali mi nažalost ne vraćamo. Ne vraćamo i to je nešto što me zaista mnogo boli. Postoje neke stvari koje su za tim. Ja nikada nisam izlazio u javnost da napadam igrače niti ću to ovoga puta, između sebe pričamo i radimo i neke stvari su evidentne i kako ćemo da rešimo, vreme pred nama će biti pravi pokazatelj.

Pred Parnim valjkom je još jedna teška utakmica u Evroligi. Crno-beli gostuju Asvelu.

- Asvel je pobedio Barselonu, pre nas su igrali, ne znam rezultat, s obzirom na stanje u kom se nalazimo oni su favoriti, pogotovo nakon ovakve utakmice. Nije lako kada u kratkom periodu izgubiš par mečeva na jednu loptu. Moj posao kao trenera je da dignem ekipu, koliko ću uspeti ostaje nam da vidimo. Sa Glasom sam već razgovarao. Sve zna. Sa svima je tako, oni su mladi ljudi o kojima i te kako vodim računa pa se nadam da ću uskoro imati odgovor - istakao je trener crno-belih.

