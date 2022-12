UŽIVO, CRVENA ZVEZDA - ŽALGIRIS, Crveno-beli žele nastavak FANTASTIČNE serije u rasprodatom "Pioniru"

Uživo:

Crvena zvezda i Žalgiris sastaju se u 13. kolu Evrolige, a meč u dvorani "Aleksandar Nikolić" počinje od 19 časova.

Crveno-beli čekaju duel u sjajnom raspoloženju posle pet uzastopnih pobeda u Evroligi, dok je Žalgiris u seriji od dva poraza. "Pionir" je rasprodat, tako da se očekuje vruća atmosfera.

Ko god pobedi imaće šansu da izbije na jedno od mesta koje vodi u Top 8 Evrolige, pošto su timovi trenutno na deobi osmog mesta sa po šest pobeda i poraza.

Zvezda ne zna za poraz otkako je na mesto šefa stručnog štaba došao iskusni trener Duško Ivanović.

Crveno-beli su vezali čak 9 pobeda 5 u Evroligi i 4 u regionalnoj ABA ligi.

"Kao da nismo imali nijednu pobedu, tako treba da igramo i mislimo o utakmici. Po mom mišljenju Žalgiris je jedan od najtežih protivnika, koji igra zaista snažno. Igraju dobro odbranu, stalno su u kontaktu, odlični u tranziciji i skoku u napadu. Vrlo teška ekipa za igranje", smatra trener crveno-belih Duško Ivanović.

Po mišljenju Zvezdinog trenera serija pobeda ne bi trebalo da optereti njegovu ekipu, već je fokus samo na prvoj narednoj utakmici.

"Toliko ima utakmica, da niko ne razmišlja šta je bilo juče. Svi gledamo šta ćemo da uradimo sutra. To ne utiče nas, jer mi gledamo samo sebe. Igaćemo pet protiv pet. Svi igrači Žalgirisa koji izađu, to su dobri igrač, nema tu razlike. To je ekipa koja se nikada ne predaje, ne samo ove godine. To je litvanska škola košarke, igraju svoj stil i svoju igru. Ne razmišljaju o protivniku, bore se do kraja i to im daje rezultat", kaže Ivanović.

Zvezda će na utakmici protiv Žalgirisa imati ogromnu podršku navijača, hala "Aleksandar Nikolić" biće puna, a to nikako ne bi smelo da stvori negativan efekat po ekipu smatra Ivanović.

"Ma kakav pritisak, to pomaže igračima da daju više nego što mogu. Zaista hvala svim navijačima. Nadam se da će sve biti u sportskom okviru, da će nam stavrno pomoći da pobedi u utakmici koja je veoma važna", zaključio je on.

Košarkaši Žalgirisa Ignas Brazdeikis i Mantas Kalneitis neće igrati u utorak u Beogradu, objavio je trener litvanskog kluba Kazjas Maksvijatis.

Žalgiris ima problema sa povredama igrača, pošto su poslednji meč u litvanskom prvenstvu, pored Brazdeikisa i Kalnietisa, propustili i Tomas Dimša i Karolis Lukosiunuas.

Lukas Lekavijičus ima problema sa rebrima, dok je Liutauras Lelevičijus povredio nogu.

"Kalnietis i Brazdeikis neće putovati na meč sa Zvedzom. Još nisu potpuno spremni. Najbolji scenario je da će da oba igrača budu spremna za meč sa Realom, koja će biti odigrana 15. decembra", izjavio je Maksvijatis.

