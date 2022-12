NEĆU DA SE VADIM KAO PIKSI! Pešić: Stojković se posuo pepelom, niti želim, niti mi to treba!

Svetislav Pešić selektor košarkaške reprezentacije Srbije ponovo se dotakao eliminacije naše nacionalne selekcije sa ovogodišnjeg Evrobasketa, i tom prilikom napravio komparaciju sa njegovim kolegom, na klupi fudbalskih "orlova"

" Ako hoćeš nešto veliko da praviš ne može da se analizira samo jedan rezultat već kako se do njega došlo, a za to nemamo strpljenja. Samo nas zanima da li si pobedio ili nisi. Intervju mog drugara Piksija posle Svetskog prvenstva u Kataru, recimo. Došao je na pres, sat i po posvetio medijima i trudio se, ne da se posipa pepelom, nego da objasni sve što se od njega traži, a zaključak je bio: vidi ovog Piksija, on se sada samo vadi" rekao je Pešić u intervjuu za "Maksbet Sport".

Pešić smatra da poraz od Italije nije neuspeh.

"Nemojte tako! Ako smatrate da je neuspeh ako smo izgubili od Italije, u redu " istakao je Pešić i dodao:

" Euforičnu sliku ne pravim ja, a izgubiti od Italije nikad nije sramota. Jesmo razočarani, ali smo izgubili od starijeg, od zemlje košarke. Imaju profesionalnu ligu, organizaciju. Mi u Srbiji tako nešto nemamo. Bio bih srećan ako bi naša košarka bila postavljena na pravilnom koloseku, ali nije. Samo se očekuju rezultati, ponekad i nerealni. Neću, ipak, sad da se kao Piksi nešto pravdam. Niti želim, niti mi to treba", istakao je Svetislav Pešić.

