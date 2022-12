KOŠARKAŠKA “BOMBA” ZA KRAJ GODINE: KK CRVENA ZVEZDA DOVELA NAJVEĆE POJAČANJE U ISTORIJI

Finiš 2022. godine doneo je mnogo uzbuđenja kada se radi o srpskoj košarci, a večeras je odjeknula prava “bomba” - nakon tačno šest godina Crvena zvezda ponovo menja ime!

Kako je saopštio predsednik Crvene zvezde, Nebojša Čović, od 1. januara 2023. godine klub će se zvati Crvena zvezda Meridianbet.

Svečanoj konferenciji za medije i koktelu koji je upriličen tim povodom prisustvovali su predstavnici Crvene zvezde, predsednik kluba Nebojša Čović, direktor kluba Nemanja Vasiljević, kao i predstavnici kompanije Meridian, direktor Mlađan Životić i direktor marketinga Damjan Stamenković.

Prema rečima prvog čoveka Crvene zvezde, Nebojše Čovića, radi se o “istorijskom ugovoru”, koji ujedno predstavlja i najveći sponzorski ugovor sa privatnom kompanijom u istoriji srpske košarke.

foto: Promo

Kako je istaknuto, ugovor stupa na snagu nakon Nove godine i od utakmice sa Splitom u ABA ligi, odnosno utakmice sa Valensijom u Evroligi, košarkaši Crvene zvezde će nositi novi logo na svojim dresovima, kao i svim ostalim pratećim delovima opreme.

Istovremeno, posebno je akcentovano novo ime kluba - Crvena zvezda Meridianbet.

Reč je o višegodišnjoj saradnji, a kako Nebojša Čović ističe, Crvena zvezda je ugovorom sa kompanijom Meridian napravila veliki iskorak.

"Potpisivanje ovakvog ugovora za Crvenu zvezdu Meridianbet znači mnogo. Naš klub je prošao put od kluba koji je prošao period podizanja i stabilizacije koji nimalo nije bio lak, do kluba koji je višestruki osvajač trofeja i redovni učesnik Evrolige. Uz to, što je za nas takođe važno, Crvena zvezda je organizaciono podizala lestvicu i standarde. I sve to ostvareno je velikim radom", rekao je Čović na početku konferencije za medije.

Prema njegovim rečima, nakon ostvarene saradnje sa kompanijom Meridianbet, klubu će svakodnevno funkcionisanje biti znatno olakšano.

"Ovim ugovorom napravili smo krupan iskorak kao klub koji, i pored svega učinjenog, želi još bolje i još više. Izuzetno nam je zadovoljstvo što je takva kompanija kao Meridianbet prepoznala šta radimo i kao naš partner sada želi da zajedno otvorimo jedno potpuno novo poglavlje u životu našeg kluba. KK Crvena zvezda Meridianbet sa ovakvom podrškom i prijateljima biće u budućnosti mnogo lakše da svakodnevno živi, radi, i sanja o još višim ciljevima koje milionska armija navijača našeg kluba i zaslužuje! Hvala još jednom Meridianbetu na ogromnom poverenju koje nam je ukazao. Spremni smo da zajedno idemo ka novim pobedama", zaključio je Nebojša Čović.

Nema sumnje da će Crvena zvezda uz novu saradnju i podršku imati još više uspeha, kako na evropskom, tako i na regionalnom putu.

Ispred kompanije Meridianbet, koja je poznata kao kompanija koja ulaže u srpski sport, prisutnima na konferenciji obratio se i direktor marketinga, gospodin Damjan Stamenković.

“Ispred kompanije Meridian bih izrazio veliko zadovoljstvo na postizanju dogovora za naslovno sponzorstvo KK Crvena zvezda, a od 1. januara, KK Crvena zvezda Meridianbet, na šta smo veoma ponosni. Ovo je veliki korak, kako za nas, tako verujemo i za Crvenu zvezdu i veoma se radujemo budućoj saradnji. Zajednički ciljevi su jasni i obostrano ćemo dati sve od sebe da do njih i stignemo”, rekao je gospodin Stamenković i dodao:

“Meridianbet kao najstarija srpska kompanija u betting industriji, a ujedno i svetska koja posluje na preko 20 tržišta i četiri kontinenta, će u narednom periodu pružiti podršku najvećem brendu u regionu i jednom od najvećih brendova u Evropi i svetu, Crvenoj zvezdi, i verujemo da će kolaboracija dva giganta u svojim oblastima biti pun pogodak”, naglasio je gospodin Stamenković.

On je otkrio i neke detalje ugovora, te istakao da se nada da će saradnja doprineti da crveno-beli ostvare visoke ciljeve koje su zacrtali.

“Potpisali smo višegodišnji ugovor, najveći u istoriji regionalne košarke, sigurno i najveći ugovor postignut sa privatnom firmom u srpskom sportu, jer na ovaj način želimo da doprinesemo sportu u Srbiji i zajedno sa Crvenom zvezdom, a ne samo u ovoj sezoni, već i narednih godina postižemo velike uspehe. Iako saradnja tek počinje, jasno je da će ovaj “istorijski ugovor” znatno doprineti u ostvarivanju visokih ciljeva koji su zacrtali na Malom Kalemegdanu”, izjavio je gospodin Stamenković.

Jasno je, kvalitet na obe strane je prepoznat i nema sumnje da ćemo u budućnosti biti svedoci još većih uspeha i Crvene zvezde i kompanije Meridian.

Promo