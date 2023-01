ZLIKOVCI, MAKEDONIJA JE ZA MENE BROJ JEDAN, A ZA ZVEZDU NAVIJAM: Pero Antić na originalan način odgovorio onima koji su ga vređali

Pero Antić, predsednik KS Makedonije, našao se na udaru pojedinih navijača iz Severne Makedonije, jer je na jednu rukometnu utakmicu došao u duksu Crvene zvezde, kluba za koji je igrao.

foto: Printskrin

Navijačke grupe iz Skoplja koje sebe nazivaju "Komiti" i "Siti park bojs" vređale su na šovinističkoj osnovi Peru Antića, napisavši na društvenim mrežama da je on "dno", te dodali:

- Makedonski hleb jede, za Zvezdu da navija... Naša tužna Makedonija!

Pero Antić nije ostao dužan huliganima, ali im nije odgovarao jezikom mržnje, već dostojanstven način.

- Nije bila modna revija, već lep sportski događaj. Mogao bih da nosim i duks sa Mesijem! Imam i plavu duksericu. To je oprema koja mi je data iz prošle sezone koju sam igrao. Nisam išao u kupovinu. Ne pravdam se i ne želim da ovo izgleda kao da se pravdam. Svako može da nosi šta hoće, naravno i ja. Možete i goli, otvorenog uma, zar nismo u 21. veku? I svako navija za svoj klub. Rekao sam i ponoviću da navijam za Crvenu zvezdu, Olimpijakos i Fenerbahče i tako će ostati. Ja sam njihov fan, ne krijem to - rekao je Pero Antić za MMS.mk i dodao:

foto: Printskrin

- Ali, naravno, Makedonija je za mene broj jedan. I sve što sam uradio za Makedoniju daje mi pravo da se obučem kako hoću. Predstavljao sam Makedoniju u najboljem svetlu širom sveta. Za mene je Makedonija jedna, zastava je jedna, a himna je jedna i to se nikada neće promeniti. Zato nemam poruku za ove zlikovce, samo želim da im poželim srećnu Novu godinu, da su zdravi i da se malo opuste. Prestanite da budete negativni, jer ima mnogo važnijih stvari za komentarisanje, a ne ko šta nosi. Volim Makedoniju, to svi znaju.

Pero Antić rođen je u Skoplju, a posle bogate karijere u NBA ligi i brojnim evroligaškim klubovima vratio se da živi u glavnom gradu Severne Makedonije.

- Nisam ni mamin, ni tatin sin, a sav novac koji sam zaradio u životu doneo sam u Makedoniju. Nisam ga odneo u inostranstvo. Jedem šta hoću jer je to moj novac, nikad nisam bio na državnoj pomoći, niti su mi mama i tata davali. Naprotiv, celog života sam pomagao i pomagaću. Pomagao sam celu svoju karijeru i to svako treba da ima u srcu, duši i glavi, da pomogne onima kojima je to potrebno - objasnio je Pero Antić.

Kurir sport