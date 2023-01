OBRADOVIĆ O NESPORAZUMU SA ZVEZDOM: Niko nije čuo moju stranu priče, svi znaju kakav sam čovek! Hvala Delijama, ovo je FAMILIJA!

Trener Monaka Saša Obradović logično nije imao puno razloga za zadovoljstvo nakon ubedljivog poraza od Crvene zvezde 92:68 u 19. kolu Evrolige

"Morali smo bolje da igramo u ovoj emotivnoj dvorani pred najboljim navijačima u Evropi. Nismo imali nikakvu kontrolu. Na momente je delovalo da imamo kakvu-takvu kontrolu, ali nije bilo tako", rekao je Obradović.

Delije su ovacijama dočekale bivšeg trenera i legendarnog košarkaša crveno-belih iako je bilo nesuglasica u prošlosti.

"Imali smo u prošlosti nekih nesuglasica, ali sada je sve to rešeno", reči su Obradovića, koji je pre utakmice kleknuo i poljubio grb voljenog kluba.

Potom je detaljnije objasnio nesuglasice sa klubom

"Sve je bilo što se mene tiče otvoreno. Samo jedna stvar. Niko nije čuo moju priču na kraju krajeva, ali pošto sam iz ove familije, ponikao ovde, svaki stepenik poznajem kada sam osvajao sa Nešom Ilićem i ostalima koji su tada bili, veliki je trud negde tamo ostavljen da bi ovaj tim doživeo to što jeste. U ovom momentu je redovan Evroligaš i najbolja ekipa poslednjih par godina. Bilo je emotivno i teško, teško za koncentraciju, ali hvala im na velikom dočeku i poštovanju. Drago mi je da sam se opet na neki način vratio u familiju" rekao je Obradović

foto: @starsport

Negirao je da je tražio bonuse za Kup

"Samo ću da kažem, bonuse za Kup, veze sa vezom nema. Svi u klubu, svi znaju kakav sam čovek. Ne treba da objašnjavam, znaš i ti sam. Ne mogu da budem drugačiji, sve je to prvo moje poštovanje, što bih ja pričao. To se desilo negde unutra. Ne mora to niko da zna", objasnio je Saša Obradović

Obradovvić je jedan od retkih legendi Zvezde kojoj su aplaudirali i navijači Partizana.

"Najsrećniji sam na svetu. Odnos je 60:40, a i jedna i druga strana mi je aplaudirala. Nema srećnijeg od mene", rekao je Obradović.

Ima li odbrane od onakve napadačke rapsodije Zvezde?

"Dosta je uzrokovano utakmicom od pre dva dana, kada smo se dosta istrošili protiv Olimpijakosa. Ta energija, koja je 'potrošena', koštala je jer nismo počeli dobro. Odmah smo dali šansu, a 75 odsto smo dobili iz reketa, i to ne sme da se dešava ni u juniorima, a kamoli o ekipi koja bi da ide u plej-of Evrolige. Dobićemo još dva igrača koja se vraćaju i sa još jednim ekstra igračem spolja je drugačiji teren, a dobićemo i još jednog igrača koji je u najavi".

Oduševljen je Nemanjom Nedovićem

"I kada prenosi loptu, on je brz i tu sam oprezan. Kao i Vildosa. Nama je veći problem bio njegov izlazak iz blokova, možda je tu moglo da se reaguje, ali obzirom na koncentraciju i energiju koju smo imali, teško bi to išlo. Čak je nekom palo na pamet da igramo zonu, ali i za to je potrebno imati energiju", zaključio je Obradović

Kurir sport