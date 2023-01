IVANOVIĆ POMINJAO BASNE POSLE OLIMPIJE: Najduži put je onaj pogrešan...

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cedevita Olimpiju rezultatom 100:95 u derbi meču 16. kola ABA lige.

Uprkos pobedi trener crveno-belih Duško Ivanović nije bio zadovoljan izdanjem svojih igrača.

Bili smo bez agresivnosti, bez koncentracije. I to nije put. Još ima mnogo da se igra i ABA liga i Evroliga. To je dugačak put na kome treba da budemo istrajni i da znamo šta hoćemo. Ali, večeras to nije bio put kojim želimo da idemo. U jednoj basni od mog pokojnog tasta književnika Muse Đokovića koji je napisao mnogo knjiga, između ostalog pisao je basne, pitao je kornjaču koji je najduži put, a ona mu je odgovorila pogrešan i kad tapkaš u mestu. To smo mi večeras radili",

Nije ga iznenadila slovenačka ekipa.

"Izvanredni su šuteri, večeras su igrali sjajno - taktički, pogodili su neke teške šuteve. To je njihova igra. Bili smo spremni na to. Nismo bili nervozni, znali smo sve ovo. Dali su nam tri-četiri trojke s dobrom odbranom, ali i sedam-osam na naše loše odbrane. Ali, ekipa je imala stabilnost i veru u pobedu. Govorim još jednom - ovo nije taj put", istakao je trener "crveno-belih".

Kurir sport