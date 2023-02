RAT JE NAJGORA STVAR! Obradović dobio PROVOKATIVNO pitanje vezano za Ukrajinu, a onda je ovim rečima ponovo pokazao svoju VELIČINU

Uspeli su košarkaši Partizana da pobede Žalgiris na teškom gostovanju rezultatom 88:74 i tako se popnu na sedmo mesto na tabeli u Evroligi.

Posle utakmice, na konferenciji za medije, jedan novinar je upitao Željka Obradovića kako se osećao kada je čuo pesmu navijača koji su na taj način podržali ukrajinski narod.

- Šta reći osim što onog što ponavljamo od početka. Žao mi je što se to dešava. Voleo bih da se to već sutra završi. Rat je najgora stvar koja se dešava na svetu. Ne mogu da zamislim kakva je teška situacija tamo za ljude, nadam se da će ljudi koji odlučuju o stvarima u svetu da će zaustaviti tu tešku situaciju - gospodski je odgovorio trener Partizana.

A što se tiče same utakmice?

- Žalgiris je pokazao veliki kvalitet tokom sezone, pričao sam sa trenerom posle meča i čestitao mu na svemu što su uradili već. Odigrali smo sjajno prvo poluvreme, a na odmoru smo pričali da će se oni vratiti, što su i uradili, imaju karakter i pokazali su da smo morali da se vratimo na to kako smo igrali od početka. U poslednjoj deonici smo to uradili, igrali smo pametno u napadu, imali smo više ofanzivnih skokova, to me čini ponosnim, igrali su sa velikom željom. Sa druge strane je bilo različito. Mislim da smo zaslužili da pobedimo, želim da čestitam igračima, a jedna stvar zbog koje sam ponosan je što smo imali navijače i ovde, želim da im se zahvalim na tome - rekao je Obradović.

Kurir sport