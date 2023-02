DOBRODOŠAO NA SOMBORSKI RINGIŠPIL: Jokić se POIGRAVAO sa zvezdom Majamija! Nesrećni ol-star as nije znao gde se nalazi! KOMEDIJA

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na gostovanju Majami sa 112:108, i tako prekinuli niz od osam uzastopnih domaćih pobeda ekipe sa Floride.

Dabl-dabl učinak u pobedničkom timu ostvario je nezaustavljivi Nikola Jokić, koji je meč završio sa 27 poena i 12 skokova i osam asistencija.

Maestralni Srbin čitav meč poigravao se sa jednim od najboljih defanzivaca u ligi, zvezdom Majamija Adebajom.

Momak koji će zaigrati na ovogodišnjem ol-staru pokušavao je na sve moguće načine da zaustavi Somborca, ali to mu nije pošlo za rukom. Srbin je bio nepogrešiv! Svaki put kada se malo odmakao Nikola je to kažnjavao, a kada bi pokušao da uđe u duel i "pogura" se sa srpskim asom, dobio bi besplatnu "vožnju" na čuvenom somborskom ringišpilu. Srbin ga je prosto izluđivao svojim fenomenalnim fintama!

Uverite se i sami!

Going up (and under) 🃏 Nikola Jokic uses the smooth post move for the bucket on NBA TV! Watch now ➡️ https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/CwroLjwbWb

Nikola Jokić cooking one of the best defenders in the league in Bam Adebayo. I mean, what are you supposed to do man lmao pic.twitter.com/fhIwAYeGMu