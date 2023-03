UŽIVO, VIDEO! PARTIZAN - ALBA: Crno-beli traže osvetu i povratak na pobednički kolosek

PARTIZAN - ALBA

PARTIZAN - ALBA Hala: Arena Sudije: Huan Karlos Garsija, Karmelo Paterniko, Adar Per PARTIZAN: Vukčević, Ledej, Avramović, Panter, Smailagić, Papapetru, Egzum, Naneli, Lesor, Trifunović, Anđušić, Madar. Trener: Željko Obradović ALBA: Lo, Prosida, Smit, Vecel, Matišek, Šnajder, Olinde, Kumađe, Tieman, Sikma, Lamers, Blat. Trener: Israel Gonzales

Košarkaši Partizana će u okviru 26. kola Evrolige od 21 sat u Areni dočekati berlinsku Albu.

U prvom ovosezonskom duelu protiv Albe, Parni valjak je u okviru prvog kola Evrolige izgubio u Berlinu sa 100:84.

Pred novi meč, trener Partizana Željko Obradović kaže:

"Prva utakmica Evrolige je bila baš protiv Albe i još nam je u sećanju koliko smo slabo odigrali, pre svega u odbrani. Osim same važnosti utakmice to bi trebalo da bude dodatni motiv za nas. Da pokažemo da je to bilo loš dan i da sigurno možemo mnogo bolje protiv njih. Odigrali su izvanrednu utakmicu u poslednjem kolu Evrolige. Bez obzira što su poslednji na tabeli, to ništa ne znači, moramo da razmišljamo da imaju kvalitet i zaista mogu veoma dobro da igraju. Ritam im daju plejmejkeri koji se menjaju i uvek neko iskoči i odigra veoma dobru utakmicu. Pokriveni su na svim pozicijama, mogu da igraju sa pokretljivim igračima na poziciji pet, a mogu i sa ovim dominantnim igračem od 220cm koji takođe pomaže ekipi. S njim je to druga odbrana i drugi način igre u napadu. Na sve to smo se pripremali i na sve ćemo reagovati neuporedivo bolje nego kod njih u 1. kolu Evrolige", poručio je Obradović.

Kapiten crno-belih Kevin Panter pred duel sa Albom kaže:

"Oni će doći spremni da odigraju dobru utakmicu. Njihov učinak na tabeli ne svedoči o tome koliko su dobar tim. Moramo na meč doći spremni za sve što su pripremili. Alba nas je ubedljivo savladala u prvom meču sezone, tako da će nam to sigurno biti dodatna motivacija. U prošlom kolu su pobedili u Beogradu i sada se vraćaju sa željom da ponove taj uspeh. Ponavljam, moramo biti spremni", istakao je Panter.

Kurir sport