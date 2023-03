OBRADOVIĆ POSLE DRAMATIČNE POBEDE U SPLITU: Izvukli smo se, Evroliga ostavila trag!

Trener Partizana Željko Obradović govorio je na konferencije za medije nakon dramatične pobede nad Splitom

"Izuzetno zanimljiva i neizvesna utakmica u sjajnoj atmosferi. Od srca se zahvaljujem navijačima na zaista prelepom dočeku. Odmah moram da naglasim da bi pobeda Splita bila apsolutno zaslužena, ali je u meču na jednu loptu, ta jedna lopta pripala nama. Izvukli smo se, ostvarili izuzetno značajnu pobedu u divnoj atmosferi“, naglasio je Željko Obradović pa nastavio:

"Umor od utakmica u Evroligi je sigurno ostavio traga, ali i Split igra na izuzetno visokom nivou u ovoj sezoni. U prvom poluvremenu smo imali samo jednu osvojenu loptu, a to govori o tome kako smo igrali u odbrani. U nastavku smo stigli do prednosti od šest poena, zatim smo olako dozvolili rivalu da postigne dve trojke, pa poene uz prekršaj. Na svu sreću, poslednji napad smo odradili dobro, lopta je stigla do Nanelija koji je pogodio. Idemo dalje“, zaključio je Željko Obradović.

Partizanu sledi duplo kolo u Evroligi, crno-beli će sledeće nedelje imati dve utakmice u Italiji, prvo protiv Virtusa iz Bolonje u utorak, a onda protiv Olimpije iz Milana u četvrtak.

Kurir sport