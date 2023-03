NEDOVIĆ SE POVREDIO, ZVEZDA SE RASPALA: Ovaj MOMENAT bio je početak kraja u Atini, crveno-beli se potpuno UGASILI!

Košarkaši Crvene zvezde doživeli još jedan neshvatljiv poraz u Evroligi, ovog puta od Panatinaikosa u Atini.

Zvezda je imala dobijen meč, ali je po ko zna koji put ove sezone prosula sve i potpuno se raspala u poslednjih 15 minuta utakmice.

Teško je objasniti šta se desilo sa Crvenom zvezdom u trećoj deonici, ali, po svemu sudeći očigledno je izostanakNemanje Nedovića bio presudan, s obzirom na to da su Argentinci iz redova Zvezde bili potpuno van ritma.

Nedović je bio najbolji u redovima crveno-belih sa 12 poena u prvom poluvremenu, delovalo je da će odvesti svoju ekipu u pobedu, ali, desilo se ono što niko nije očekivao - Nedović je doživeo povredu. Nemanja je krenuo treću deonicu na klupi, da bi ga Duško Ivanović ubacio na nekih šest minuta do kraja.

foto: Printskrin

Međutim, Nedović je tada proveo u igri tek četiri minuta, kada se uhvatio za zadnju ložu, pa je odmah i tražio izmenu. To se desilo pri rezultatu 54:44 za Crvenu zvezdu, na dva minuta do kraja treće četvrtine. Nedović je tada izašao iz igre i više se nije vraćao na parket, a zvezda je uspela da postigne samo 12 poena do kraja, dok je primila čak 31.

Još uvek nije poznato stanje njegove povrede i da li će biti spreman za večiti derbi, koji je na programu u ponedeljak.

Kurir sport