NIKOLA VUČEVIĆ OBLAČI DRES CRVENE ZVEZDE?! NBA as otvoreno o temi koja zanima DELIJE, evo šta misli o dolasku na Mali Kalemegdan!

Navijači Crvene zvezde voleli bi da proslavljeni NBA as Nikola Vučević obuče crveno-beli dres, ali šanse da se tako nešto desi su minimalne, bar tako kaže 32-godišnji košarkaš.

Dobro je poznato da je Vučević veliki navijač Zvezde, a u intervjuu za Telegraf, Nikola je govorio o potencijalnom dolasku na Mali Kalemegdan.

- Mislim da to stvarno nije realno. Voleo bih da ostanem u NBA ligi dokle god sam na visokom nivou. Da igram. Ako bih osetio da nisam više na nivou, da nije to-to, ne bih voleo da se vraćam u Evropu. Mislim da bih pre završavao karijeru - rekao je Vučević, i potom dodao:

- Ne bih voleo da se vratim, a da nisam to ja i da to nije ono pravo. Kao navijač sam uvek tu, ali da dođem kao igrač, to nije realno. Voleo bih da sam u NBA što duže i da igram na najboljem nivou što je duže moguće - naveo je Vučević.

Kurir sport