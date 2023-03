"PARTIZAN ZNA DA ĆEMO IH POBEDITI" Ivanović žestoko pecnuo crno-bele posle drbija, Željko mu nije ostao dužan! EVO ŠTA JE PORUČIO!

Partizan je nakon neverovatnog preokreta savladao Crvenu zezdu u derbiju 21. kola ABA lige rezultatom 92:81, a na konferenciji za medije koja je usledila posle meča prepunog tenzija nije bilo ništa manje uzbudljivo nego na samom terenu.

Pred novinare je prvo izašao trener Crvene zvezde Duško Ivanović, koji je nakon bolnog poraza iznenadio sve prisutne izjavom.

Iako je njegov tim ispustio 20 poena prednosti, Ivanović nije bio razočaran nakon meča. Poručio je da je uveren da će njegov tim u najvažnijim utakmicama sigurno pobediti Partizan.

"Za mene je najvažnije, i to sam rekao pre utakmice, "filing" koji ćemo i igrači i ja da imamo posle meča. Bez obzira da li izgubili ili dobili. Mi smo sigurni da ćemo ih dobiti. A što je najbitnije za nas, Partizan isto zna da ćemo ih dobiti", samouvereno je rekao Ivanović.

Trener Partizana Željko Obradović bio je prilično iznenađen izjavom svog kolege. Bilo je jasno da mu se nimalo nije dopala poruka koju je poslao trener crveno-belih.

"Nikada sebi nisam dozvolio da pričam na način da znam šta neko drugi misli. Verujem u svoj tim, kao što sam uvek i verovao. Imamo sezonu kakvu imamo. U Evroligi je trenutak da zavisimo od nas samih, što je dobra pozicija jer je raspored težak. U ABA ligi imamo pobedu više, sve što treba da uradimo je da to odbranimo i steknemo prednost domaćeg terena. Kako god, u plej-ofu se zna. Energija, želja i hladna glava. Dok dođe taj trenutak, videćemo. Jste čuli da pričam o tome šta neko drugi misli, je l to normalno? Opet pričamo o tome kako neko gleda na stvari. To je to."

