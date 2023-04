KAKO PARTIZAN DA NAPRAVI ČUDO I SRUŠI REAL U ŠPANIJI? Ovo je ključ! Detalj koji potpuno ide u prilog srpskog timu!

Partizan će pokušati da napravi čudo i izbaci slavni Real u četvrtfinalu Evrolige.

Madriđani imaju prednost domaćeg terena što automatski znači da će crno-beli morati da slave u Španiji bar jednom kako bi došli do fajnal fora.

Da li Partizan može da igra protiv Reala?

Apsolutno. Crno-beli su pokazali to pre 15-tak dana kada su razbili kraljevski klub u Areni. Sa druge strane, pakleno je teško slaviti u Madridu i to je realnost. Ono što Partizanu ide u prilog, to je činjenica da će u dva dana igrati dva meča.

Istina, isto može da se kaže za Real kada bude igrao u Beogradu, ali Arena ima tu neku neverovatnu moć koja čini da košarkaši Partizana zaborave na umor, pružaju 120 odsto i pobeđuju bez obzira ko je na drugoj strani.

foto: Nenad Kostić

Igrački - Partizan će morati da ponovi ono što su uradili u beogradskom meču protiv Reala. Dakle, limitirati učinak Tavaresa koji je bio dominantan u regularnom delu Evrolige.

To nije garancija uspeha, jer Real ima širok roster, ali svakako može da otvori put ka uspehu.

foto: Nenad Kostić

Veliki aduti Partizana su samopouzdanje i forma! Igrači u crno-belom imaju toliku veru u sebe u ovom delu sezone... Da to garantuje da mogu da pobede svakoga! Gubili su 18 razlike od Panatinaikosa - okrenuli su.

Za Obradovićev tim nema predaje bez obzira šta stoji na semforu. Taj moto može da donose čudo u Madridu.

Kurir sport