"PARTIZAN ĆE OSVOJITI EVROLIGU"! Posle ovih reči, Grobari će upasti u neviđeni TRANS - čuveni košarkaš je oduševljen crno-belima!

Bivši košarkaš Majk Batist govorio je u intervjuu za "Basketnews" o aktuelnim dešavanjima u evropskoj košarci, a bilo je neizbežno da se dotakne i uspeha koji je napravio KK Partizan.

Tokom bogate karijere, Batist je nekoliko puta sarađivao sa Željkom Obradovićem, a o najtrofejnijem košarkaškom treneru u Evropi ima samo reči hvale.

"Glasam za mog starog trenera Željka Obradovića. Zajedno smo osvojili tri šampionske titule u Evroligi i ići protiv njega je veoma čudno, pa to neću da radim sada. Znam da će Partizan biti jako dobro pripremljen jer se nijedan drugi trener ne sprema kao Željko Obradović, tako da ću se kladiti na njega", počeo je priču Batist.

foto: Nenad Kostić

Zanimljiv je podatak da je srpski trener slavio u 20 od 21 plej-of serije u elitnom takmičenju, a Majk Batist je bio deo tog jedinog poraza koji se dogodio 2006. godine.

"Samo zbog tog jednog poraza neću ići protiv njega", rekao je Batist.

Bivši košarkaš je oduševljen ekipom Parnog valjka, a posebno je istakao Eksuma i Pantera.

"Partizan ima Obradovića uz sebe, ali Dante Egzum igra fantastično, gledao sam neke njihove utakmice i video sam kako kontroliše tempo i kako poentira, a uključuje i ostale igrače. Imaju i Kevina Pantera koji može da se 'zapali' u svakom trenutku i imaće veliku ulogu u nastavku sezone. Kada pričamo o poenima u pravo vreme, on će uvek pustiti da ga utakmica navodi i uzimati ono što mu odbrana nudi. Znam da će se Real Madrid boriti do poslednjeg momenta, a mislim da će na kraju sve da bude svedeno na nekoliko strategija i nekoliko šema u čemu je Obradović najbolji i mislim da će to biti odlučujući faktor".

foto: @starsport

Batist predviđa da će Partizan, Olimpijakos, Barselona i Monako igrati F4 Evrolige u Kaunasu.

"Srce mi se cepa što moram da biram između Željka Obradovića za koga sam igrao i Šarunasa Jasikevičijusa koji mi je bio brat i saigrač, osvojili smo titule zajedno. Sada sam nervozan što moram da donesem ovako tešku odluku. Ipak, mislim da učitelj pobeđuje učenika i Partizan ide u finale protiv Olimpijakosa, a u finalu, naravno, verujem da pobeđuje Partizan", rekao je Batist.

Kurir sport