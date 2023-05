ŽELJKO NE SKIDA OSMEH SA LICA! Sjajna atmosfera u Areni - Žoc ne želi da priča o kaznama, ali za Grobare ima jaku poruku!

Košarkaši Partizana ugostiće sutra madridski Real u beogradskoj "Štark areni", u okviru trećeg kola plej-ofa Evrolige.

Crno-beli trenutno vode sa 2:0, a Parni valjak će u znatno oslabljenom sastavu pokušati da sutra pred svojim navijačima obezbedi plasman na F4.

Danas je o predstojećoj utakmici na konferenciji za medije govorio trener Parnog valjka, Željko Obradović.

- Znamo da treba da pobedimo još jednu utakmicu i da obezbedimo fajnal-for. Moja velika želja je da navijači naprave atmosferu kakvu su i inače cele godine i da sve protekne fer i sportski. Želim da sve protekne kako treba i da se Real Madrid oseća prijatno ovde, svi članovi kluba i neki njihovi navijači", rekao je trener Partizana i potom prokomentarisao povredu Dantea Egzuma.

"Dante je odradio trening i nije imao ništa povređeno, imao je problem sa tetivom prsta, ali se ne oseća loše i mislim da će sutra biti u timu i pomoći će nam koliko god može".

Obradović nije želeo da pridaje veliki značaj kaznama koje je izrekla Evroliga.

"Nemamo nijedan razlog da se bavimo time. Videli ste kakva je atmosfera ovde. Desilo se šta se desilo, rekao sam da to treba zaboraviti čim je završena utakmica. Nama je ova utakmica bitna i ne želim da pričam o tome", rekao je danas novinarima Željko Obradović i potom dodao da je naravno gledao utakmicu Reala i Saragose gde je video ono što je "trebalo da vidi":

"Ne znam da li znate da je 11 igrača iz Reala igrao u NBA, a na primer nije bio Ljulj. Dakle, ogroman kvalitet.

Željko je u sjajnom raspoloženju vodio današnji trening u beogradskoj "Štark areni".

"Kad ja to nisam bio raspoložen? Drago mi je što tako kažete... To je jer verujem igračima, svesni smo da nam treba još jedan pobeda i voleli bismo da to bude sutra uveče".

Kurir sport