PARTIZAN JE NA TRI NAJVAŽNIJE UTAKMICE U SEZONI ISPUSTIO 51 POEN RAZLIKE: Zvezda, pa dva puta Real... Šta se desilo sa crno-belima

Za prosutim mlekom ne treba žaliti - ne znamo šta bi danas rekao tvorac ove poslovice da je nekim slučajem gledao majstoricu Partizana i Reala u četvrtak uveče u Madridu.

Teško je nakon poraza u Vizink centru navijačima crno-belih dolazio san na oči. "Vrteli su film" iznova i iznova da bi dokučili kako su njihovi ljubimci uspeli da prokockaju 18 poena prednosti u najvažnijem meču sezone. Semafor je u 23. minutu pokazivao 41:59, rezultat za nevericu i trljanje očiju pristalica i domaćih i gostiju.

Kao što reče trener Reala Čus Mateo, Partizanu je trebalo samo da ukuca još nekoliko eksera u mrtvački kovčeg Madriđana, ali avaj! Toliko puta viđen scenario po kome Obradovićeva četa pobeđuje samu sebe i ovoga puta zlokobno je počeo da se ostvaruje i na kraju im presudio. Ovo je već treći put da crno-beli u veoma važnim mečevima na volšeban način dozvoljavaju grogiranom rivalu da se vrati i nokautira ih.

Ćaćo, Rudi i Ljulj - 109 godina! Teoriju da Real ima istrošene igrače brutalno su demantovali upravo oni - Serhio Rodrigez (36), Serhio Ljulj (35) i Rudi Fernandez (38). Njih trojica možda zajedno imaju 109 godina, ali su, možda baš iz inata, pokazali da nisu za staro gvožđe. Posebno Ćaćo Rodrigez... Zato i ne čudi selfi Ljulja i njega iz svlačionice uz reči: "Stara škola".

Podsetimo, Real je postigao neverovatnih 59 poena u drugom poluvremenu, crno-bele su razbili dvojica veterana Serhio Rodrigez (36) i Serhio Ljulj (35)! Verovatno ni oni nisu očekivali takvu "promaju" u odbrani gostiju, posebno Rodrigez, koji je lagano, kao na školskom terenu, prolazio čuvare i poentirao. Našao je da baš u majstorici ubaci daleko najveći broj poena ove sezone -19. Obradović nije imao rešenje da bar uspori posrnuće, da smiri svoje igrače, nije imao nikoga da stane na loptu...

foto: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Utakmica broj tri u Beogradu... Partizan je bez pomoći Pantera i Lesora napravio 15 poena prednosti polovinom druge deonice i sve je delovalo kao bajka, mirisalo na "metlu". Međutim, do kraja prvog poluvremena Real je uspeo da se potpuno vrati u igru, dobije na samopouzdanju, preživi pakao Štark arene i iščupa dragoceni trijumf.

Setimo se i finala Kupa Radivoja Koraća... Crvena zvezda je došla do "Žućkove levice" nakon velikog preokreta, jednog od najvećih u finalima Kupa. Crno-beli su imali plus 18 (44:26), ali ni to im nije bilo dovoljno. Dozvolili su da Zvezda slavi ubedljivo - 83:75. Partizan je drugo poluvreme izgubio sa 18 poena razlike.

Dakle, u ova tri meča Obradovićev tim uspeo je da prokocka ukupno 51 poen prednosti. Šteta, jer je povratak u Evroligu bio impresivan, Partizan je posle devet godina odsustva pokazao da zaslužuje stalno mesto u eliti. Još samo da je ceo trud nagrađen fajnal-forom...

Kurir sport