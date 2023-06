ZA POČETAK BI SVI MOGLI DA NAUČE GDE JE SRBIJA: Paspalj čestitao Jokiću i Novaku

Legendarni jugoslovenski košarkaš Žarko Paspalj čestitao je srpskom reprezentativcu Nikoli Jokiću osvajanju titule u NBA ligi.

Denver je u seriji slavio sa 4-1, Jokić je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije.

Paspalj nije propustio priliku da čestita Novaku Đokoviću na osvajanju Rolan Garosa do 23. grend slem trofeja u karijeri.

"Za početak bi svi mogli da nauče gde je Srbija. To nije anegdota, već stvarno dešavanje. Ono što je ovog trenutka sigurno je to da dvojica najdominantnijih sportista na planeti u dva različita sporta dolaze iz Srbije. Ogromne čestitke obojici. Đokoviću već godinama unazad čestitamo, siguran da ćemo to dosta puta još da uradimo. Jokiću je šampionska titula kruna višegodišnjeg dobrog rada u Americi. Prepoznavanje organizacije Lige, same igre, kao i saigrači i protiv koga igra. On je uz neverovatan talenat i veliki doprinos sa saigračima Denvera ostvario neverovatan uspeh", rekao je Paspalj za Tanjug.

foto: Zorana Jevtić

Paspalj je naglasio da klubovi iz Evrolige ne mogu da se takmiče sa timovima iz NBA lige.

"Klubovi iz Evrolige nisu ni blizu timovima iz NBA lige. To su divne i puste želje. Dese se neke iskre u vidu Luke Dončića i Jokića, to nije strano. Međutim, postoji velika praznina između te dve lige. To bi trebalo da nam da elana i motivacije da se nešto više uradi po tom pitanju", zaključio je Paspalj.

Kurir sport