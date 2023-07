JOKIĆ SA FLAŠAMA PIVA U RUCI Hit priča iz Napulja: Nikola odbio sve koji su tražili autogram, ali ne i navijača koji je doneo piće

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić pauzu u sezoni provodi prateći trke svojih konja.

Jokić se trenutno nalazi u Napulju, gde je gledao nastup svog grla Emili. Njegova najmlađa ždrebica završila je trku na sedmom mestu, pa Jokić sa te strane ne može da bude najzadovoljniji.

Ciao ragazzi, mi chiamo Michele voglio raccontarvi del mio incontro con il giocatore più forte del mondo. Qualche giorno fa un mio amico appassionato di ippica mi ha segnalato che Nikola Jokic sarebbe stato all’ippodromo di Agnano, a Napoli, per seguire una gara di Emily Pan,… pic.twitter.com/agKqwBYw7w — OverTime Storie a Spicchi (@StorieASpicchi) July 3, 2023

Dolazak Jokića izazvao je veliku pažnju među Italijanima, pa su neki od njih podelili svoje iskustvo na društvenim mrežama.

"Moje ime je Mikele i želim da vam opišem moj susret sa najboljim košarkašem sveta. Moj prijatelj, inače ljubitelj konjičkih sportova, rekao mi je da će Nikola Jokić biti prisutan na hipodromu kako bi pratio trku konja iz svoje štale. Želeo sam da se predstavim kao navijač Denver Nagetsa pa sam kupio jedini dres tog tima koji sam našao, ali je to bio dres Karmela Entonija. Čim sam ga video, zamolio sam ga da mi se potpiše na Entonijev dres na šta je on decidno odgovorio "Ne". Rekao je da ne želi nikakva ometanja pred jako važnu trku njegovog konja. Ja sam odlučio da sačekam kraj pa da onda ponovo pokušam. Pošto se trka loše završila po Jokića i njegovu štalu, najbolji igrač Denvera me je opet odbio, odmahivajući prstom", pisao je Mikele.

"Ciao ragazzi, sono Francesco Credo e vi scrivo da Napoli. Ieri pomeriggio ho saputo che Nikola Jokic era all'ippodromo di Agnano, nella mia città, per seguire il suo nuovo cavallo Emily Pan. Dopo aver girato per tutto l'ippodromo, all'altezza delle stalle vedo un uomo molto più… pic.twitter.com/3IGY4zdTRz — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 3, 2023

Na njegovu sreću, sa njim je bio prijatelj koji je genijalnom idejom uspeo da "odobrovolji" Nikolu.

"Prilično utučen odlučio sam da odem, ali prijatelj, kojem ću biti zahvalan do kraja života, mi je predložio ideju koja mi je prvobitno bila smešna. Otišli smo do obližnje prodavnice i kupili nekoliko piva nakon čega smo se vratili na hipodrom, znajući da je Nikola još uvek tamo uz svog konja. Viknuo sam mu: "Imam poklon za tebe", pokazivajući flaše piva. Jokić se osmehnuo i pozvao mene i prijatelja da uđemo u štalu gde je bio njegov konj. Ispijali smo pivo zajedno i ćaskali desetak minuta. On mi je pričao da je razočaran rezultatom njegove "Emili", ali je ubeđen da će ostalih pet konja iz njegove štale imati više uspeha u narednim trkama. Promena njegovog raspoloženja sa pogleda na Entonijev dres do pogleda na flašu piva je neverovatna. Bilo je neverovatno i još uvek ne mogu da poverujem", napisao je srećni momak.

Kurir sport