ŠTA SE DESILO SA SRPSKOM KOŠARKOM?! Mladi košarkaši i košarkašice vezale neverovatne poraze! Vršnjaci redom RAZBIJALI Srbiju - 101

Sve one kojima je iskreno stalo do srpske košarke zabrinulo je ono što se desilo ovog leta.

Još gore je što se već polako stvara "tradicija" neuspeha mlađih reprezentativnih kategorija.

Zaboravili smo na leta u kojima smo brojali medalje i pravili spiskove bisera.

Surova sadašnjost glasi da brojimo debakle i poraze dvocifrenim razlikama. Mlađe kategorije naše države ostvarile su jako loše rezultate ovog leta na EP sa svojim vršnjacima. Tako smo došli u situaciju da su četiri naše selekcije izgubile utakmice sa ukupnom razlikom od 101 poena!

Više nego dovoljan povod da upitamo Dragana Nikolića, koji izuzetno dobro poznaje zbivanja u srpskoj košarci, za komentar na trenutnu situaciju:

- Poslednjih nekoliko godina najčešće se, nažalost, upotrebljavala reč "debakl". Ono što više brine jeste pitanje svih pitanja kad ćemo stvoriti nove Đorđeviće i Daniloviće - počinje razgovor za Kurir poznati košarkaški stručnjak. Mnogo škripi, voleli bismo da znamo gde?

- Uvek ću braniti teze koje obuhvataju uslove za rad koji su obezbeđeni, a to su izvanredne dvorane, hotelski kapaciteti, vrhunska oprema, prevoz i drugi uslovi, da imamo i talenat i talenata, kao i dobru struku. Međutim, negde postoji problem. Probajući da napravim komparaciju i analizirajući igru svih generacija dve trenutno najdominantnije košarkaške zemlje u Evropi, a to su Španija i Francuska, uočljivo je da igraju najbržu, agresivnu, maštovitu i lepršavu košarku i da u svakoj generaciji izgrade jednog do dva igrača koji prave razliku. Podsećam da su upravo te zemlje učile nekad košarku od nas, preuzimale modele rada, bukvalno prepisivale.

Rešenje velikog problema nije lako naći, ali postoje određene smernice.

- Treba da izvlačimo pouke, da počnemo da rizikujemo i jasno se opredelimo koja nam je platforma, kao i da budemo hrabriji na samom terenu. Da pojasnim u vezi s pojmom "rizik", smatram da treba da se u svakoj generaciji opredelimo koja su ta dva igrača koja mogu da budu asovi u budućnosti i damo im maksimalnu podršku, nažalost, nešto mora uvek da se žrtvuje. Hrabriji u smislu da se ubrzamo na terenu, oslobodimo se pritiska od neuspeha, a dovoljno je već neuspeha nekoliko leta bilo, igramo košarku koja je i lepa za oko i može da donese uspeh.

Problem svih problema - nedostatak plejmejkera, a da li se nazire neko?

- Sveprisutan problem na ovim prostorima. Sa njima kao liderima svojih ekipa treba biti oprezan i uporan, ali... Pa ne možemo Topića opisivati kao tragičara zbog promašenog bacanja na juniorskoj utakmici. Hajde neka bude to jedan dan, a ona preostala 364 dana u godini da brusimo taj dijamant i damo mu veliku šansu! Evo, ženska U18 reprezentacija poražena je ubedljivo u borbi za treće mesto, ali desila se velika pozitivna stvar, kojom treba da smo prezadovoljni, a to je Marija Avlijaš, koja treba da bude lider jednog dana u A reprezentaciji. Po meni, tu je ostvaren uspeh. Imamo i najboljeg mladog igrača u ABA ove sezone, neki nam mladi već idu u NBA! Imamo talenata...

PORAZI KOJI BOLE OVOG LETA

U19 muškarci Francuska -39

U19 muškarci Argentina -16

U20 muškarci Španija -22

U18 žene Slovenija -24

Bogdan i Jokić - dva primera koja sve govore Večita tema - prelaz iz juniorske u seniorsku košarku. Nikolić napominje to kao veoma važan momenat i dodaje: - Daću i dva najsvetlija primera čiji sam svedok. Prvi 2009. godine, kada mi je kolega i prijatelj Dragan Jakovljević rekao za Bogdana Bogdanovića da će biti vrhunski igrač. A drugi 2012, kada mi je takođe kolega i prijatelj Dejan Milojević isto rekao za Nikolu Jokića. Nastavili su naravno i jedan i drugi da rade i sa drugim trenerima kasnije, ali ostaje činjenica da su kao 17-godišnjaci bili na najboljem mogućem putu po svim pitanjima. To je, po meni, ipak, više do klubova kada pričamo o ovom prelazu i ukazivanju ili pružanju veće šanse.

