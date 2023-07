ČAČANI PONOSNI NA ŠAMPIONE! Trener Miloš Pejanović o reprezentativcima iz Čačka: O zlatnim momcima sa Morave će se tek čuti

Pavle Nikolić (17), Đorđe Ćurčić (17) i Mateja Milošević (17) ponikli su u KK "Borac Mozzart" u Čačku, a juče sa srpskom juniorskom reprezentacijom Srbije osvojili zlato u Nišu.

Dvojica Čačana i Ivanjičanin morali su kao i svi pre njih da operu ruke u Moravi, pa tek da uđu na parket i uzmu loptu u šake.

Čačani su tokom finalne utakmice ostvarili zapažen skor, Nikolić je postigao sedam poena, imao pet skokova i jednu asistenciju. Ćurčić je ubacio tri koša i upisao jedan skok, dok se Milošević u finalu nije upisao u strelce, ali je zabeležio tri skoka.

Njihov čačanski trener Miloš Pejanović, kaže da je najponosniji čovek na svetu, naravno posle selektora.

- Nije mala stvar imati tri mlada reprezentativna iz jednog kluba, iako je Čačak košarkaški rasadnik talenata, mi ovo odavno nismo imali. Oni su već dve, tri godine u srpskoj reprezentaciji. Pošto oni uskoro navršavaju 18 godina, uveren sam da će potpisati profesionalne ugovore, jer svi to zaslužuju. Nemam reči kojima bih opisao koliko sam ponosan na njihov uspeh - priča trener Miloš Pejanović, Čačanin pod čijom je veštom trenerskom palicom stasao čačanski trio.

- Sa dvojicom radim već šest godina, od njihove 12. Treći Milošević iz Ivanjice je došao nešto kasnije. Ceneći njihove potencijale, uveren sam da će se se za ove momke tek čuti, imamo novog Divca, Stojakovića, Bodirogu...- kaže Pejanović dodajući da ih je u Nišu bodrio, zajedno sa njihovim porodicama.

Uspeh mladih Čačana za Pejanovića nije iznenađenje, budući da je sa njima radio šest godina.

- Dečaci će Niš pamtiti do kraja života, uspeh je došao zasluženo. Oni su veoma talentovana deca, svi su došli iz omladinskih školica košarke, a upravo talenat im je bio ulaznica za "Borac". Do danas su toliko napredovali da mogu da budu i prvaci Evrope. To za mene nije iznenađenje, radio sam sa njima, posmatrao kako ta deca odrastaju u ozbiljne igrače, znam kakav je njihov potencijal - dodaje trener mladih Čačana.

Pejanović se nada da će svi njegovi igrači potpisati profesionalne ugovore, jer uskoro postaju punoletni, želja mu je da ostanu kraj Morave.

- Ja očekujem za celu generaciju ugovore, a iskreno, voleo bih da ostanu u Borcu. Reč je o momcima izuzetnog potencijala. To su deca iz dobrih porodica, vaspitani, uzorni. pre svega fenomenalni ljudi. Talenat im je bio ulaznica u Borac, a vaspitanje i karakter uslov za moj rad s njima. To je ono što od njih na prvom mestu zahtevam, da budu pošteni i dobri prema saigraču, prijatelju, drugu - priča trener dodajući da i u mlađim selekcijama ima izuzetne talente koji bi mogli da zasene slavu košarkaških asova s Morave.

Stilom igre, pokretima, šutevima mladi igrači ne liče na bilo koje veliko košarkaško ime.

- Suviše su svoji. Ako bih svakog od njih morao da opišem jednom rečju za Nikloića bih rekao da je smiren, tu je njegova snaga, Ćurčić je sinonim za rad i profesionalizam, a Miloševića odlikuje raskošan talenat - kaže trener dodajući da na parketu imamo zlatnu generaciju, čije vreme tek dolazi ako se s njma bude radilo pametno.

D.Č. / Kurir sport