DRAMA FAMILIJE NURKIĆ: Otac bosanskog košarkaša žestoko odgovorio sinu: OSRAMOTIO je sebe i porodicu, hoću da ga spustim na zemlju

Nastavljaju se burni momenti porodice Nurkić, u još jednom intervjuu otac Hariz odgovorio Jusufu.

Podsetimo, Hariz je otkrio da ga sin, inače slavni košarkaš koji već devet godina igra u NBA ligi nije pozvao na svadbu, a potom je usledila žestoka reakcija Jusufa koji je izvređao oca.

foto: Profimedia

Košarkaš je potom objavio fotografiju sa majkom, što su mnogi shvatili kao poruku ocu.

Hariz Nurkić je još jednom govorio o celoj situaciji.

"Bojim se da moj Jusuf ima lošeg savetnika. Da, otac sam koji je "zlostavljao" sina, suprugu, baš kao što je trener Ozren Selesković, s kojim je načinio prve korake, učinio sve da uspe. Ovim je osramotio sebe i svoju porodicu. Nije on neka veličina, kako je umislio, želim samo da ga malo spustim na zemlju, da ga vratim na fabrička podešavanja. On je odgajan kako Bog nalaže i po propisu, a loši savetnici pokušavaju da utiču na to. Sramotim se ovom pričom, ali hoću da mu pokažem da novac ne može kupiti karakter, jer najjače oružje nije novac, nego moral. Moral koji on poseduje. Moj cilj kao roditelja je bio da odgojim decu na ponos nacije i u tome sam uspeo. Učio sam ga da ne mrzi, da ima svoj cilj i uvek sam govorio da bude zlatna sredina, ne sme biti na dnu, ali ne sme se ni izdizati na vrh. Očito je zaboravio, ne zna kako živeti u BiH jer ga je poneo taj "američki san", život s elitom", rekao je stariji Nurkić za "Avaz" i dodao:

"Samo želim da moje dete ostane moje dete, bez obzira na postignute rezultate i veličinu i da ceni roditeljski trud i odricanje u životu. Amerika i dolari jesu sila, ali je babo velesila. Bog, babo i Bosna", poručio je Nurkić

Demantovao je reči Jusufa da je zlostavljao njega i njegovu majku.

"Ako sam zlostavljao tvoju majku, tebe, zašto si mi poslao Mercedes 2014. godine!? Ko je njemu napunio glavu tim pričama, ne znam, ko mu je takve stvari govorio, ne znam".

Smatra Hariz i da njegov sin nije izabrao dobar način da se nosi sa celom situacijom.

"Ako sam negde pogrešio, sve smo mogli razgovorom rešiti. Nikada u životu nikoga nisam ponizio jer, kako kaže časni Musaf, "ko ponizi jednog čoveka, kao da je ponizio celi svet". Niko njega ne može voleti kao što ga volim ja! Svoj deci sveta poručujem: vratite se na roditeljske postavke i ne zaboravite bosanski merhamet", zaključio je Hariz Nurkić.

Kurir sport