"PEŠIĆU, MI IMAMO LIGU I BILO BI DOBRO DA JE POSETIŠ" Čović ŽESTOKO odgovorio selektoru Srbije - o ovoj izjavi bruji cela Srbija!

Prvi čovek KK Crvena zvezda Nebojša Čović govorio je uspehu košarkaške reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu, i tom prilikom se dotakao izjave selektora Svetislava Pešića vezane za KLS.

Podsetimo, selektor Orlova je nakon završetka Mundobasketa poručio: "Nemamo ligu, ne postoji liga u Srbiji. Kako mislite da razvijamo košarku bez lige!?".

Predsednik Zvezde misli da je Pešić u toj situaciji preterao, i da bi mu bilo dobro da poseti ligu koju imamo.

"Veoma sam zadovoljan da je nastavljena tradicija proslava na balkonu Skupštine grada, koju sam uveo 1995. dok sam bio gradonačelnik Beograda. Bilo je lepo, bilo je dobro i ja još jednom čestitiam selektoru Pešiću i reprezentaciji. Već 3-4 godine pričam da su nam neophodne promene i između ostalog na tu moju priču o promenama je i došao Pešić da postane selektor. Njegova priča je u redu, a to je da medalja ne sme da pokrije nešto što su naši nedostaci. Mi moramo da zavrnemo rukave i da radimo na novoj strukturi koja je neophodna, kako KLS-a, tako i Košarkaškog saveza Srbije. I samo da kažem Pešiću, mi ligu imamo i bilo bi dobro da malo poseti tu ligu. On je sad napravio odličan rezultat, ali znate kako kažu, nemoj da se mnogo poneseš u pobedi, kao što se ne treba zaneti ni u porazu. Treba imati pravu meru za sve stvari, Pešića poštujem, sa njim sam radio i 2001. i 2002, kada smo osvajali zlata. On je nekako predodređen za titule, ali eto prvi put mu se sad desio poraz u finalu", rekao je Čović tokom razgovora sa medijima na Staroj Planini, prenosi Sportska centrala.

Prezadovoljan je Čović uspehom koji je napravila reprezentacija Srbije.

"Sjajan je ovo uspeh, igrači su bili fenomenalni, a mislim i da je onaj nesrećan događaj sa Borišom bio važan faktor okupljanja ekipe. Hvala milom Bogu, on je preživeo i nadam se da će se oporaviti i nastaviti karijeru".

