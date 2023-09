ZBOG SRPSKOG POREKLA 14 GODINA BIO BEZ POSLA U HRVATSKOJ! Potresna ispovest legende Jugoslovenske košarke: NISAM SMEO U BEOGRAD!

Legenda jugoslovenske košarke, Nikola Plećaš, otkrio je da je svojevremeno dobio poziv od tadašnjeg predsednika Srbije Borisa Tadića da se preseli iz Hrvatske u Srbiju.

Jedan od najboljih hrvatskih košarkaša u istoriji, proslavljeni as Nikola Plećaš, u intervjuu za "Zavidavanje", novinara Lade Tomičića istakao je da je zbog svog srpskog porekla 90-ih godina bio odbačen u Hrvatskoj.

Popularni "Sveti Nikola" sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je sedam medalja na velikim takmičenjima. Prvu medalju sa nacionalnim timom osvojio je 1968. godine na Olimpijskim igrama u Meksiku (srebro), a bio je i član generacije koja je u Ljubljani 1970. godine postala prvak sveta.

Na pitanje novinara da li je istina da je imao problema zbog svog srpskog porekla, Plećaš je otvoreno rekao:

"Sedamdesetih godina me prozivaju "Sveti Nikola", nikome to nije smetalo. Od 90-ih ne mogu da pronađem nikakav posao, 14 godina sam bez posla, što znači da je nekome to smetalo. Jako su mi zamerili što sam 1991. godine prihvatio da budem šef struke u Borcu iz Banjaluke. To mi i dan danas prigovaraju i prebacuju, a ne prebacuju to da nisu hteli da mi daju posao 14 godina", iskren je bio Plećaš.

Hrvatski novinar zamolio je Plećaša da prokomentariše poziv bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića da se preseli u Beograd.

"Ja imam dosta veliku porodicu i sa moje i sa ženine strane i bojazan da će se to politički, pa i fizički odraziti na osobe koje su u kontaktu sa mnom je jedan od osnovnih razloga zbog kojih nisam pristao da se preselim u Beograd i da dobijam novac koji je duplo veći nego ovaj što danas dobijam od našeg Minstarstva za sport", otkrio je legendarni as.

Hrvatski novinar podsetio je da su u Zagrebu 90-ih Srbi doživljavali razne strahote, da su stradavali ni krivi ni dužni, pa je pitao Plećaša da mu je popularnost pomogla da prođe bolje od prosečnog čoveka srpske nacionalnosti. "Ja verujem da je moja popularnost i moje ime uticalo na to da imam određeni mir. Nisam imao nikakva fizička maltretiranja, ljudi su sa mnom normalno razgovarali. Međutim, očito se to odrazilo na način da nisam mogao da dobijem posao".

Prisetio se Plećaš i svoje rodne Like.

"Rodio sam se u Bruvnu u Lici i moram priznati da je tamo sada pustoš. Ima dosta kuća koje su napuštene, koje nisu obnovljene... Mi smo pomogli kao familija da se naša kuća obnovi, nismo čekali državu. Bila je devastirana, bilo je jako ružno. Došli smo treći dan nakon Oluje i našli ubijenu stoku, zatvorene pse... Ta kuća nije bila na putu vojske. Ja u šali volim reći da je to bilo 'oslobođenje'", kaže Plećaš.

"Oslobodili su vas svega što ste imali", konstatovao je hrvatski novinar.

