IVANOVIĆ JE NAJBOLJI TRENER U EVROPI! Brazilac oduševljen: Jel to ona Zvezda gde je igrao Kampaco i za koju sada igra Teodosić?

Omaleni Brazilac Jago dos Santos sudeći po pripremnim mečevima uskoro će postati novi ljubimac navijača Crvene zvezde.

Brazilac je impresioniran što će igrati u istom timu sa sa Milošem Teodosićem.

" Kada sam video da je Teodosić došao u Zvezdu, bio sam u Las Vegasu, gde sam na Letnjoj ligi igrao za Čikago. Uskoro me je nazvao agent i rekao, ‘Zvezda je zainteresovana za tebe”, pitao sam ga: ‘da li je to ista Crvena zvezda za koju je igrao Kampaco i za koju sada nastupa Teodosić?’ Kada je rekao da jeste, odmah sam odgovorio, ‘prihvatam’. Nije bilo dileme da li ću doći. Za mene je provođenje vremena sa Teom bitnije od svega. On je već duži niz godina najbolji plejmejker u Evropi i naravno ugledam se na njega", rekao je Jago u intervjuu za "Basketballsphere"

foto: KK Crvena zvezda

Takođe je pun pohvala za trenera crveno-belih Duška Ivanovića.

"Marselinjo Uertas i Tijago Spliter su u prošlosti sarađivali sa Duškom i pričali su mi o njegovom sistemu. Dok sam bio u Las Vegasu, pričao sam sa Spliterom, jer je bio trener u Letnjoj ligi. Rekao mi je da idem u Zvezdu, rekao je: ‘igraćeš dobru košarku i za veoma dobrog trenera’. Sa druge strane, Marselinjo mi je rekao da je Duško Ivanović najbolji trener u Evropi", objasnio je brazilski plejmejker.

Kurir sport