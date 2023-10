NEBOJŠA ČOVIĆ ZAGRMEO! Žestoko otvoreno pismo prvog čoveka Crvene zvezde: Ovo je JASAN NAPAD na klub i mene lično!

Predsednik KK Crvena zvezda, Nebojša Čović, oglasio se otvorenim pismom javnosti, povodom optužbi potpredsednice Demokratske stranke Dragane Rakić.

Pismo prenosimo u celosti:

- KK Crvena zvezda Meridianbet otvorio je novu sezonu pobedom u Laktašima i to je jedino što me u subotu zanimalo i čime sam se bavio.

Napad potpredsednice DS Dragane Rakić na KK Crvena zvezda i mene lično kao predsednika kluba, koji mi ni nakon dva njena istupa (u za nju odabranim medijima) nikako nije jasan, zatekao me je u upravo u Republici Srpskoj na prvoj utakmicu u novoj sezoni.

foto: Starsport

Četiri dana pred prvu utakmicu u Evroligi koju organizujemo u Beogradu, najmanje vremena imam da odgovoram na besmislice, i ovom prilikom želim da obavestim javnost da ću objašnjenja za optužbe izvesne Dragane Rakić svakako potražiti na sudu imenom i prezimenom. Ne sakrivajući se iza KK Crvena zvezda (koji sam da podsetim dotičnu preuzeo pre 13 godina u vrlo teškom stanju, slučajno ili ne nakon „brige“ koju su o tom klubu vodili i pojedini članovi stranke koju danas ona predstavlja). Uspešno ili ne, ostavljam javnosti da proceni i seti se skoro 16 miliona evra duga.

Istupanje Dragane Rakić vidim kao vrlo jasan napad na klub i mene lično kao predsednika KK Crvena zvezda (samim tim i da ga loše vodim) putem „argumenata“ koje je navela u pokušaju da se brže bolje „opere“ nakon oštrog odgovora kluba koji JESTE bio tema njenog ničim izazvanog oglašavanja.

Zbog veličine kluba, miliona navijača, hiljada onih koji su kupili sezonske karte, onih koji prate naš klub i time pokazuju POVERENJE u ono što smo uradili i radimo, sponzora koji su bili uz nas kada je bilo teško – nemam nameru da joj prećutim na ove besmislice i odgovoriću činjenicama:

Gospođo Rakić, Crvena zvezda je danas Evroligaš, stabilan klub sa 22 trofeja (od trenutka kada sam taj klub preuzeo kada niko nije hteo i smeo) i sa TRANSPARENTNIM POSLOVANJEM.

foto: Starsport

Nebojša Čović nije Crvena zvezda i to sam u više navrata javno u svojim istupima i navodio. Ali, jesam predsednik tog kluba. I taj posao sa ponosom radim već 13 godina. Da zaista tako pomno prati i „navija“ za Crvenu zvezdu, Dragana Rakić bi znala, da je klub JAVNO u više navrata iznosio na zvaničnom sajtu kluba svoje finansije i poslovanje kluba – do najsitnijih detalja! Pa i doprinos države i udeo Republike Srbije u budžetu kluba. Na čemu smo vrlo zahvalni. Znala bi i da je budžetska inspekcija bila u klubu tokom prošle godine – i nije našla NI JEDNU ZAMERKU niti nepravilnost u radu KK Crvena zvezda. I to je javno i objavila! Za neke druge nije, i to gospođi Rakić – ne smeta?

Ovako, ostaje mi samo da konstatujem da ne želim da ulazim (niti ću dozvoliti da u nju uvede ni KK Crvena zvezda ni mene kao predsednika kluba) u jeftinu kaljugu, koju bi da napravi Dragana Rakić i oživi svoju odumiruću političku karijeru. Sve ostalo objasniće na jedinom merodavnom mestu, sudu, i to vrlo brzo.

Predsednik KK Crvena zvezda Meridianbet dr Nebojša Čović

