"I ZVEZDA I PARTIZAN IMAJU REALNE ŠANSE ZA PLASMAN NA F4 EVROLIGE" Vujošević veruje u srpske klubove, za crno-bele ima jedan savet

Nedavno je počela nova sezona u Evroligi, i po svemu sudeći, u narednim mesecima gledaćemo ogromnu borbu i veliku neizvesnost do samog kraja.

Sada je i proslavljeni trener Duško Vujošević govorio o Evroligi, a što se tiče Partizana i Crvene zvezde, vrlo je optimističan.

Vredno su radili čelnici crveno i crno-belih tokom letnjeg prelaznog roka, a iskusni strateg ima jedan savet za Parni valjak.

- Što se tiče Partizana oni moraju raditi dodatnu selekciju što se tiče Evrolige. Partizanu je potrebna jedna prava petica i punokrvni plejmejker, ali to nije lako naći na košarkaškom tržištu. Čini mi se da je Real Madrid jači od ostalih ekipa. Mislim da su Asvel i Alba najslabije po trenutno prikazanom, a ostale ekipe su dosta izjednačene. Mislim da Partizan i Zvezda imaju realne šanse da se plasiraju na Fajnal for Evrolige. To naravno neće biti lagano, ali šanse svakako imaju - rekao je Vujošević za hrvatski portal "Crokošarka"

