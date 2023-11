KAKAV ŠOK ZA MLADOG SRBINA: Majami šalje Nikolu Jovića u RAZVOJNU LIGU!

Reprezentativac Srbije i košarkaš Majamija Nikola Jović biće poslat u razvojnu Dži ligu, otkrio je trener Hita Erik Spolstra.

Majami je procenio da je za mladog košarkaša najbolje da neko vreme provede na kaljenju u Sijuks Fols Skajforsima.

Ova odluka mnoge je iznenadila, pošto je Srbin ove sezone polako počeo da se dokazuje i u najjačoj ligi na svetu. Posle odlične epizode na Mundobasketu, u par navrata dobio je šansu u Majamiju i ostavio sjajan utisak. Pre par dana bio je na korak od dabl-dabl učinka protiv Minesote, ubacio je osam poena, zabeležio 11 skokova i četiri asistencije.

Trener Spolstra je naglasi da odluka ne znači da više ne računaju na mladog Srbina.

"Zaista sam ohrabren Nikolinim razvojem, koliko je porastao. A zašto ne igra? Bio je i bolestan sedam dana, pa mu samo treba da izađe na trening. Videćemo koji je sledeći korak najbolji za njega. Verovatno neko vreme u Sijuksu, da bi se takmičio", rekao je trener Hita.

On je istakao da je za Jovića potrebno strpljenje.

"To što ne igra nije pokazatelj kako se osećamo po pitanju njegovomg razvoja. Jednostavno, postoje koraci. Jović je prošle sezone bio naš najmlađi igrač. Ovo je samo deo procesa. On će nastaviti da se razvija, biće još bolji. S treningom, uz njegove već postojeće veštinem a one su zaista jedinstvene", objasnio je američki trener.

Nikola je ove sezone retko dobijao šansu, ali se maksimalno trudio da iskoristi svaki minut proveden u igri. Prosečno je beležio 6,5 poena po meču.

Kurir sport

01:39 Nikola Jović na prijemu košarkaša u Predsedništvu Srbije