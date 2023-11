"SVI ZNATE ZA MOJU EPIZODU SA DRAŽENOM" Sale Đorđević se dotakao BOLNE TEME: "Veoma sam loše podneo to..."

U zanimljivom razgovoru za španske medije, bivši selektor Srbije i proslavljeni reprezentativac naše zemlje Aleksandar Saša Đorđević otkrio koliko mu je teško pala odluka tadašnjeg selektora Dušana Dude Ivkovića da ga ne stavi na spisak kandidata za Evrobasket koji se 1989. godine igrao u Zagrebu.

Decenijama unazad kružila je priča da je Đorđević izostavljen sa spiska zbog sukoba sa svojevremeno najboljim evropskim igračem i prvom zvezdom reprezentacije Jugoslavije - Draženom Petrovićem.

Naime, sukob se dogodio 1988. godine posle uzbudljive utakmice između Partizana i Cibone. Đorđević je tada igrao za crno-bele, a Petrović za klub iz Zagreba.

Petrović je izašao ranije iz igre zbog pet penala i bio je besan nakon meča, iako je njegov tim posle produžetaka ostvario pobedu. Prišao je Đorđeviću i rekao mu da više nikada neće igrati za reprezentaciju. Nakon njegove sramne pretnje, Sale je izgubio živce i malo je falilo da dođe i do fizičkog obračuna.

Iako je iza sebe imao sjajnu sezonu, Đorđević se nije našao na spisku reprezentacije za Evropsko prvenstvo u Zagrebu naredne godine i to je teško podneo.

"U Zagrebu 1989. godine trener Ivković je, tri dana pre nego što je saopštio spisak od 16 igrača, dao izjavu: 'Aleksandar Đorđević je najbolji plejmejker u Jugoslaviji posle izuzetne sezone'. Još čuvam novine... Osvojili smo Kup Jugoslavije i Kup Koraća, ali me tri dana kasnije nije stavio na među 16 igrača", rekao je Sale Đorđević za "sport.jotdown.es" i nastavio:

"Veoma sam loše podneo to. Otišao sam na odsluženje vojnog roka godinu dana jer je tada bio obavezan. Naredne godine je bilo Svetsko prvenstvo, ali nisam igrao godinu dana. Otišao sam sa Boston Seltiksima na kamp i onda sam se vratio 1991."

Iako ga je Duda hvalio, pozivi nisu stizali. Kada je završio igračku karijeru i postao trener shvatio je zašto ga iskusni stručnjak nije želeo sa Draženom u timu.

"Bilo je Evropsko prvenstvo u Zagrebu 1989. godine, sa Draženom Petrovićem kao izuzetnim protagonistom, koji je igrao za Real Madrid, a potom otišao u NBA. On je dominirao... I istina je da je postojala naša epizoda koju svi znaju, ali sad... Ne želim ni da pričam o tome", govori Đorđević i nastavlja:

"Da, bila je to veoma teška epizoda za mene. Ne znam da li zbog toga nisam bio '89, ali godinama kasnije, kao trener, počeo sam da shvatam razloge zašto trener Ivković nije želeo da uzme igrača koji je bio ofanzivno dobar, plejmejkera ​​sa mnogo poena i sa loptom u rukama, kao što je bio moj slučaj. Nije hteo da sastavlja Petrovića i mene jer bi nam bile potrebne dve lopte. Dražen je bio najbolji, tako da je bilo pošteno da se snaga tima gradi dodavanjem, defanzivcem, malo višim igračem ili dvojicom igrača koji bi mogli bolje da se uklope u Draženov stil, a to su bili Jure Zdovc i Zoran Radović koji su igrali to Evropsko prvenstvo na jedan izuzetan način. Mislim da smo pobedili svakog protivnika sa više od 20 razlike."

