ŽELJKO ME ZVAO NA TELEFON, BOG NAJBOLJE ZNA ZAŠTO NISAM OTIŠAO U PARTIZAN! Hrvat ISPISAO ISTORIJU, pa priznao: Bio sam blizu...

Luka Božić (27) je na putu da obori lični rekord u ABA ligi...

Fenomenalni hrvatski krilni centar postao je tek treći košarkaš u istoriji ovog takmičenja koji je došao do tripl-dabl učinka i prvi posle 13 sezona.

U sezoni 2009/10, tripl-dabl su zabeležili Čester Mejson (12 poena, 11 skokova i 10 asistencija) i Feliks Kojadinović (12 poena, 10 skokova i 12 asistencija).

Na utakmici protiv Splita (82:75), Božić je proveo svaki sekund u igri, odnosno 40 minuta. Za to vreme je postigao 28 poena, uz 14 skokova i 10 asistencija i imao indeks korisnosti od 47.

- Moram da kažem da sam baš srećan. Pobedili smo, a za nas je to najbitnije. Došli smo na polovičan učinak, baš nam je trebala ta četvrta pobeda, posebno protiv Splita koji nam ne leži jer su uvek izvlačili pobede protiv nas. Sada smo mi bili bolji i drago mi je što sam uspeo da pomognem - rekao je Božić za "Mozzart sport" i dodao:

- Slavili smo u svlačionici kada se utakmica završila i saigrač tek posle 15 minuta prilazi i otkriva mi da sam imao tripl-dabl. Nisam imao pojma. Naravno, srećan sam zbog toga. Verujte nisam jurio tako nešto, jednostavno... Čitao sam igru, išao iz situacije u situaciju. Kada me udvoje tražio sam slobodnog saigrača, kada sam ostajao jedan na jedan gledao sam da postignem koš i to je to. Nije mi prvi tripl-dabl u karijeri. Uspevao sam već u hrvatskoj ligi, ali složićete se da to ipak nije isti nivo kao ABA liga.

Božić je potvrdio da je bio blizu prelaska u Partizan.

- Istina je da je bilo kontakta sa Partizanom. Razgovarao sam sa trenerom Obradovićem, zvao me je na telefon. Bili smo nekako i blizu dogovora, ne bih da iznosim detalje... Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo - poručio je Božič.

Košarkaš Zadra je trenutno rekorder ABA lige pošto je prethodnu sezonu završio kao MVP sa prosečnim indeksom od 32,07. Trenutno, posle osam odigranih utakmica, Luka Božić ima 34,9 indeksnih poena po meču.

