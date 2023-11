KABOKLO ŽELI DA BUDE NOVI LESOR! Grobari će ODLEPITI kad čuju šta priča centar Partizana: "Željko mi pokazuje te snimke..."

Sjajni centar Bruno Kaboklo nedavno je obukao dres Partizana, i za sada njegova adaptacija na sistem koji forsira Željko Obradović ide u najboljem smeru.

"Svi još uvek učimo kako da igramo jedni sa drugima, ovo posebno važi za mene zbog toliko različitih opcija koje imamo sa različitim postavama. Pogledajte samo postavu sa Smajlijem kada igra nisko krilo. On je neprestano u mismeču, možemo na brojnim pozicijama da stvorimo takve situacije. Možemo tako da kaznimo mnoge timove, samo moramo da igramo kocentrisano jer je uvek potreban fokus zbog raznih akcija koje je trener pripremio", rekao je Kaboklo za Mozzart sport.

Kaboklo smatra da je ovo najveći izazov za njega u dosadašnjoj karijeri.

"Teško je jer sam stigao usred sezone, definitivno je drugačije u odnosu na sva ranija iskustva zbog velikog kvaliteta protivnika, saigrača... Svega. Jednostavno je veći izazov. Sve je ovo novo za mene, ali uživam u procesu. Učim svaki dan i nadam se da ću moći da pomognem ovom timu da pravi velike uspehe", rekao je Kaboklo.

Brazilac je u Partizan stigao kao zamena za Matijasa Lesora, koji je kod navijača beogradskog klubaimao status miljenika.

"On je utabao put kojim želim da idem dok sam u Partizanu. Znam da ga mnogo vole ovde, trener mi pokazuje video-klipove šta je sve radio dok je bio u Partizanu, sjajan je bio. Učim i od Lesora. Želim da imam sličnu ulogu kao on, a to žele i treneri. U četvrtak očekujem borbu. Igramo na svom terenu što je uvek velika prednost. Nadam se naravno pobedi", rekao je Kaboklo.

