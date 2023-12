ŠOK ISPOVEST - LEGENDA SRPSKE KOŠARKE OTVORILA DUŠU HRVATIMA: Nisam želeo više dece, plašio sam se da opet ne napravim KRIMINALCA!

Naš legendarni košarkaš, Zoran Moka Slavnić, u svom prepoznatljivom stilu, otvoreno i bez uvijanja, govorio je o svom sinu Zvezdanu i tom prilikom otkrio zašto nije želeo da ima više dece.

U opširnom intervjuu koji je da za hrvatski "Večernji list", osvajač Olimpijskih igara, Svetskog i Evropskog prvenstva, govorio je o svojim igračkim počecima, blistavoj košarkaškoj karijeri, ali i detaljima iz svog privatnog života.

Popularni Moka otkrio je da mu je najsrećniji momenat u životu bio kada je dobio sina kome je ime dao po Crvenoj zvezdi.

"Najsrećniji trenutak? Kada sam dobio sina. Oduvek sam želeo sina. Dobio sam ga dok sam bio na Olimpijskim igrama. Voleo sam Crvenu zvezdu i zato sam mu dao ime Zvezdan. Da sam dobio ćerku, zvala bi se Zvezdana", otkrio je Slavnić.

foto: Beta

Otvoreno je govorio i o svom odnosu sa naslednikom.

"Kada je imao 14 godina razveo sam se, a on je ostao da živi sa mamom. To mi je bila najveća greška u životu. Upisao sam ga u Petu gimnaziju i svaki dan vozio u školu, a zatim i posle škole kući. Ustajao sam rano zbog njega, pravio mu sendviče, plaćao privatne časove... Izdržao je taj tempo nekoliko meseci, a onda mi je rekao da neće više da ide u školu i da ga ne zanima. Krivo mi je što Zvezdan i ja nismo imali dobar odnos. Nije mi se svideo put kojim je krenuo i to sam mu otvoreno zamerao", kaže Slavnić i dodaje:

"Pokušavao sam da mu pomognem, ali nije hteo da sluša. Bio je odličan u sportu, to je nasledio od mene. Međutim, nije ga zanimalo čak ni da bude trener."

foto: Shutterstock, Ana Paunković

Slavnić je priznao da ne žali što nema više dece.

"Na sreću, moja druga žena Jelena nije insistirala na deci. Ni ja ih nisam želeo jer sam se plašio da opet ne napravim kriminalca" surovo iskren bio je slavni as.

Kurir sport/J.M.

