GOSPODSKI, ZA RAZLIKU OD SAIGRAČA! I najbolji igrač Monaka komentarisao sudije, ali to je uradio na POTPUNO DRUGAČIJI NAČIN

Košarkaši Monaka nezadovoljni su suđenjem na utakmici protiv Partizana, a jedan od onih koji je govorio o sudijama bio je Majk Džejms.

Najbolji košarkaš ovog tima je o arbitrima govorio na potpuno drugačiji način od svojih saigrača.

"Sramota za Evroligu", "ne možemo pet na osam", "neko mora ovo da ispita", poručili su košarkaši Monaka.

Međutim, Džejms je imao drugačiji i znatno mirniji pristup.

- Sudije moraju da rade svoj posao, kao što moramo i mi. Ni ja nisam ubacio sve svoje koševe, pa ne možete da očekujete i da svaka odluka da bude onakva kakvu želimo. To je život i deo košarke. Moramo da idemo dalje. Još uvek imamo šansu da osvojimo na kraju. Moramo da se fokusiramo na to i da se spremimo za petak - rekao je Džejms posle utakmice.

Crno-beli su pobedili nakon produžetka.

- Odlučile su male stvari. Nismo uspeli da prelomimo. Dobra utakmica. Imali smo šansu da pobedimo, ali su sitnice prelomile.

Džejms je u završnici četvrte četvrtine pogodio dve trojke, a priznao je da je, kao i svi u hali, očekivao da bude fauliran.

- Da, čekao sam da me fauliraju. Nisam hteo da driblam previše brzo i da budem fauliran na zemlji. Ali, pustili su me da igram. Nije bilo čak ni dupliranja, niti bilo kakve pomoći. Osetio sam priliku da mogu da šutnem i pogodim, to sam i uradio.

Dodaje i da je teško igrati protiv Partizana.

- Oni rade dobar posao u narušavanju reketa i teraju vas da bacite pas, umesto šuta. Imao sam dobre poglede ka košu, ali nisam ubacivao šuteve koje inače uspevam. Možda je to pohvala za njih, a možda su to samo oni dani kada ne ide. Oni rade dobar posao, organizovani su i, očigledno, dobro vođeni od strane trenera.

Rekao je Amerikanac i da očekuje bolje partije ove sezone.

- Nisam zadovoljan. To je proces od dana do dana, od utakmice do utakmice, od treninga do treninga. Gradim svakog dana i trudim se da budem još bolji. Koliko je do sada odigrano, 12 utakmica? To je još jako puno košarke do kraja. Samo moram da se trudim da budem bolji i da šutiram bolje - zaključio je Majk Džejms.

