DA LI JE PROBLEM SAMO U NEJPIRU? Bombastične najave i BOLNO OTREŽNJENJE! Crvena zvezda u epizodi: Promašen prelazni rok!

Od bombastičnih najava i velikih pojačanja, do katastrofalnih rezultata i bolnog otrežnjenja - ovako bi mogao da se opiše dosadašnji tok sezone u KK Crvena zvezda.

Zvezda je porazom od moćnog Reala iz Madrida (58:72) stigla do učinka od 5-10 posle 15 odigranih mečeva u Evroligi, te su trenutno iza tima sa Malog Kalemegdana samo Alba i Asvel. Navijači Crvene zvezde su tokom "vrućeg" leta na transfer-pijaci i dolazaka igrača kao što su Dejan Davidovac, Marko Simonović, Miloš Teodosić, Adam Hanga, Majk Tobi, Džoel Bolomboj, Rokas Gedraitis, Šabaz Nejpir, Jago Dos Santos i Nemanja Bjelica očekivali da će tim koji je tada sa klupe predvodio Duško Ivanović napraviti iskorak, te imati sezonu za pamćenje u Evroligi. Tako nešto najavljivao je i prvi čovek kluba Nebojša Čović koji je posle pripremnog turnira u Minhenu u gostovanju Jutarnjem programu TV Prva dao hrabre prognoze.

- Imamo trenutno 16 igrača i mislim da je to - to. To ne zavisi od nas, već od stručnog štab i Duška Ivanovića kako bude analizirao tim. Trebalo bi da je to - to. Naši cilj je osvajanje ABA lig, Kupa, domaće lige, F4 Evrolige i osvajanje Evrolige. Videćemo koliko ćemo to uspeti. Ovo je najbolji tim koji Zvezda ima od kada sam ja u klubu - rekao je tada Čović.

Ipak, sve je krenulo nizbrdo, a kulminiralo je skandalom Šabaza Nejpira koji je doveden kao najveće pojačanje, a pred sudar sa šampionom Evrope rešio je da "digne sidro" i napusti Zvezdu!

Amerikanac je sa razlogom na udaru zbog svog poteza, ali daleko od toga da je samo on kriv... Situacija je krenula da izmiče kontroli još na početku prelaznog roka... Krenimo redom!

Teo i Bjelica sa Duškom Ivanovićem

Već po dolasku Miloša Teodosića, a zatim i Nemanje Bjelice u klub, javnost u Srbiji se sa razlogom zapitala - da li će tandem iskusnih i veoma kvalitetnih legendarnih košarkaša uspeti da se uklopi u sistem Duška Ivanovića koji je poznat po brutalnim treninzima. Teodosić se nosio sa obavezama, ali je Bjelica veoma brzo digao ruke i napustio klub, a Kurir vam je otkrio i zbog čega.

Malo posle Bjelice, Beograd je napustio i Ivanović na čije je mesto došao Janis Sferopulos. Platio je ceh zbog loših rezultata Duško Ivanović, a da li je bio isključivi krivac za tako nešto? Uspesi koje pravi sa Baskonijom, kao i pobeda u međusobnom okršaju protiv Crvene zvezde (87:85) mogli bi da daju odgovor na ovo pitanje...

Što se Miloša Teodosića tiče, on je jedan od retkih koji zaslužuju prelaznu ocenu kada su letnja pojačanja Zvezde u pitanju. Ipak, i on je imao "crne minute", pa je tako glavni krivac za poraz u jednom večitom derbiju, a promašivao je na još nekim utakmicama kada se situacija lomila. Ali, kao što smo naveli, zbog igre, požrtvovanja i male podrške ostalih saigrača, ne može mu se puno zameriti.

Zbunjeni centar i Litvanac koji ne može da pogodi

Majk Tobi stigao je u Crvenu zvezdu kao pojačanje, a nije pokazao skoro ništa... Tobi nije ni bleda senka onog igrača koji je Sloveniji doneo velike radosti u tandemu sa Lukom Dončićem, te se sa pravom može reći da je totalni promašaj.

Ništa bolje se nije predstavio ni Rokas Gedraitis. Doveden je kao šuter, ali je mašio kad god je bilo bitno! Daje mu se dosta prostora i slobode u pokušajima za tri poena, a, i pored toga što mu procenti nisu katastrofalni (36,4% za tri u Evroligi i 49% za tri u ABA ligi), selekcija šuta dovodi do ludila navijače Crvene zvezde.

Simonović bolji od Petruševa? Teško!

Marko Simonović je takođe stigao na Mali Kalemegdan kao veliko pojačanje i davale su se prognoze da će biti bolji i od Filipa Petruševa. Realnost je ipak daleko drugačija...

Simonović u Evroligi beleži 7,5 poena i 2,4 skoka po meču, dok je u ABA ligi još lošiji i ima 6,3 poena i 4 skoka po utakmici. Dakle, bleda senka Filipa Petruševa koji je nosio Zvezdu prošle sezone.

Jago umesto Topića

Još jedan veliki promašaj bio je dolazak Jaga Dos Santosa i slanje Nikole Topića na pozajmicu u Megu. Ovim potezom profitirali su Mega i supertalentovani 18-godišnjak koji ove sezone u ABA ligi prosečno beleži 18,7 poena, 6,8 asistencija i 3,5 skokova po meču što mu donosi indeks korisnosti 20,4 i svrstava ga u red najboljih igrača regionalnog takmičenja.

Sa druge strane, Brazilac se nije proslavio i pored toga što je dobio veliku šansu zbog Šabaza Nejpira koji je najveći promašaj prelaznog roka i o kom smo već pisali (više informacija OVDE).

Bolomboj svetla tačka

Uz Miloša Teodosića svetla tačka letnjeg prelaznog roka mogao bi da bude Džoel Bolomboj. Reprezentativac Rusije je imao neke zapažene role i može se reći da je oduševio Delije pojedinim partijama.

Ipak, nije imao podršku na centarskoj liniji jer je Majk Tobi igrao daleko ispod očekivanja, pa je i sam gubio snagu više nego što je to potrebno u nekim slučajevima.

Ostali

Od Adama Hange i Dejana Davidovca se takođe daleko više očekivalo, ali se mora uzeti u obzir da se Hanga suočio sa povredom zbog koje je propustio deo sezone. Poslednji u nizu dolazaka bio je transfer Fredija Gilespija iz Bajerna, ali on tek treba da pokaže šta zna.

Pored svih silnih dolazaka i bombastičnih najava, igru Crvene zvezde, uz već pohvaljenog Miloša Teodosića, drže igrači koji su bili tu i prošle sezone - Luka Mitrović i Nemanja Nedović.

Mitrović igra odlično, Nedović promenjivo, ali iznad proseka tako da obojica zaslužuju prelaznu ocenu. Da spomenemo i Lazarevića i Lazića koji su dosadašnji tok sezone odigrali manje više u skladu sa očekivanjima, s tim što je kapiten poput Hange bio povređen tokom jednog dela sezone.

Šta dalje?

Crvena zvezda definitivno je imala jedan od najlošijih prelaznih rokova u istoriji kluba! Nije se pogodilo sa pojačanjima, u međuvremenu se promenio i trener, skandal sa Nejpirom obišao je planetu, ali daleko od toga da je sezona izgubljena!

I pored lošeg starta u Evroligi, sve može da se okrene u samo nekoliko utakmica jer ove sezone ekipe od sedme do desete pozicije igraju plej-in za plej-of fazu elitnog takmičenja. Serijom pobeda crveno-beli bi mogli da se vrate u trku za završnicu, te bi bili bliži ostvarenju cilja. Ipak, loše odrađeni prelazni rok moraće da se ispravlja u hodu, a na koji način će se sve rešiti ostaje da se vidi...

