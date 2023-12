TRENER ZADRA NAKON VELIKE POBEDE: Dosta je i do Partizana i mi nekada izgledamo smešno!

Košarkaši Partizana poraženi su u Zadru rezultatom 84:68 u utakmici 13. kola ABA lige.

Trener košarkaša Zadra Danijel Jusup bio je prezadovoljan posle meča.

"U jednoj fantastičnoj atmosferi odigrali smo nadahnuto, najbolje ove sezone smo igrali odbranu. To je rezultiralo kontranapadima, kasnije otvorenim šutevima. Partizan je sjajna evroligaška ekipa, međutim, kao da se i njima skupio umor. Delovali su umorno u prvom delu utakmice. Rekao sam momcima da iskoriste to. Imali smo par nadahnutih pojedinaca. Imali smo šut za tri poena 50%. Kad je tako, i držimo u skoku balans, u principu možemo da pobedimo. Imali smo 19 asistencija. Zadar je pružio fantastičnu partiju. Čestitam momcima, zahvaljujem publici", rekao je Jusup.

Na momente je izgledalo kao da je Zadar evroligaška ekipa, a ne Partizan, konstatovao je jedan novinar.

"Nekad i mi izgledamo smešno. Dosta je i do nas, dosta je i do Partizana. Od početka su bili tromi, spori, imali su dve evroligaške utakmice. Kad smo videli da možemo, dalo nam je kuraž. Momci su bili motivisani. Igrači sa klupe su dali doprinos", dodao je on.